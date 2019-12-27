دوليه

وصف مدرب ليفربول يورغن كلوب جدول مباريات الدوري الإنكليزي في فترة أعياد الميلاد بالجريمة. والتقى ليفربول مع ليستر امس، على أن يواجه ولفرهامبتون بعد غد.

وعلى صعيد آخر، يواجه مانشستر سيتي فريق ولفرهامبتون اليوم، بينما سيلتقي مع شيفيلد يونايتد بعد غد ايضا.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة «ليفربول إيكو» العالمية: «لا توجد مشكلة لدى المدربين بشأن خوض مباريات يوم البوكسينغ داي، ولكن خوض مباراة يوم 26 ثم أخرى يوم 28 يُعد جريمة».

وأضاف: «هذا أمر ليس جيدًا، هذا العام سنخوض مباراة يوم 26 وأخرى يوم 29 وكأنها عطلة، أنا اتفهم كل هؤلاء الذين يقولون إن ذلك الأمر يجب ألا يحدث، إنهم لا يشتكون ولكنهم يتحدثون فقط».

وواصل: «لا يوجد سبب لعدم حصول الأندية على فترة راحة أكثر من 48 ساعة بين مباريات الدوري الإنكليزي، من الواضح أنه يمكننا أن نقول ما نريد ولكن لا أحد يستمع، كل عام يتكرر الأمر ذاته مع المدربين يومي 26 و28».

وتابع: «علم الرياضة لا يستطيع تقديم أي شيء لك من أجل التعامل مع جدول مثل هذا، يحتاج الجسد إلى قدر معين من الوقت لكي يستعد مجددًا، هذا ما يقوله العلم، لكننا نتجاهل ذلك تمامًا».

