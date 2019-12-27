دوليه

حدد باير ليفركوزن سعر أحد نجمه الشاب كاي هافيرتز في ظل اهتمام بالغ من برشلونة بضمه في صيف 2020. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن ليفركوزن اشترط الحصول على 110 ملايين يورو مقابل هافيرتز الذي يحظى بإعجاب مسؤولي البارشا.

وارتبط الدولي الألماني، البالغ من العمر 20 عامًا، بعدة أندية أوروبية، على رأسها بايرن ميونخ وليفربول. ويمتلك النادي الكتالوني وفرة من اللاعبين في وسط الملعب، بتواجد فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا، إلا أنه يريد مزيد من التعزيزات بجلب هافيرتز.

رغم ذلك، يبحث النادي الكاتالوني عن ضخ 124 مليون يورو على الأقل لخزائنه الصيف الماضي، من أجل التحرك بأريحية في سوق الانتقالات، عن طريق بيع بعض لاعبيه.

