دوليه

أفادت تقارير صحافية إيطالية، بأن أتالانتا الإيطالي تواصل مع مدافع ميلان ماتيا كالدارا، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن ميلان لم يفكر مطلقًا في بيع مدافعه وإنما الرغبة كانت فردية من جانب أتالانتا، والذي يسعى لاستعادة لاعبه السابق. في الوقت ذاته، رفض ميلان عرضًا من أحد أندية الدوري الانكليزي لاستعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع إلزامية الشراء. وأشار التقرير إلى أن إدارة ميلان مقتنعة للغاية بالمدافع الإيطالي، والذي انتقل للفريق كجزء من صفقة عودة ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس، ولا تتجه لبيعه. ومن المتوقع أن يفاوض أتالانتا مدافع آخر لضمه في يناير ، حيث يسعى الفريق الإيطالي لتدعيم دفاعاته استعدادًا لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا. ورغم ذلك، فإن كالدارا لايزال في خطط أتالانتا، ومن المقرر عقد محادثات جديدة مع مسؤولي ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

