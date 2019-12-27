دوليه

يعود الترجي التونسي اليوم إلى مسيرة الدفاع عن لقبه القاري باستضافة فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد قمة مغاربية بين الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري.

ويسعى الترجي الذي حل الأسبوع الماضي خامسا في كأس العالم للأندية في قطر، إلى مواصلة أدائه المثالي في المسابقة القارية ووضع قدم في دور الـ16، عندما يستضيف فيتا كلوب على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات (ثمن النهائي). وفاز فريق باب سويقة على شبيبة القبائل والرجاء بالنتيجة ذاتها (1-صفر) في الجولتين السابقتين.

وسيعول مدرب الترجي معين الشعباني على عناصر في تشكيلته منها الليبي حمدو الهوني صاحب الـ «هاتريك» في الفوز الساحق على السد القطري 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس في مونديال الأندية، إلى جانب طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وأنيس البدري والجزائري عبد القادر بدران وخليل شمام والحارس معز بن شريفية.

ويعد فيتا كلوب أضعف فرق المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، ويتذيل الترتيب بخسارتين في الجولتين الأوليين.

ويحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة مرتقبة بين الرجاء الساعي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثاني، وضيفه شبيبة القبائل الطامح للوصول إلى النقطة السادسة أيضا.ويدخل «النسر الأخضر» المباراة بمعنويات مرتفعة اثر تغلبه على غريمه الوداد في قمة الدوري المحلي بهدف نظيف الأحد، وسيحاول مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه جمال السلامي وخبرة قائده محسن متولي، في غياب مدافعه بدر بانون والكاميروني فابريس نغاه بسبب الإصابة.

وفي المجموعة الأولى، يحل مازيمبي الكونغولي المتصدر بالعلامة الكاملة ضيفا على بريميرو دي أوغستو الأنغولي اليوم، عشية المباراة الثانية في المجموعة بين الزمالك المصري بضيافة زيسكو يونايتد الزامبي. ويتطلع فريق «القلعة البيضاء» بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى استعادة توازنه بعدما جانبه الفوز محليا في المباريات الثلاثة الأخيرة، وتراجع في الترتيب بعيدا عن غريمه الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، بعد فوزه في المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن. ويستضيف الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (ثمانية آخرها في 2013)، بلاتينيوم من زيمبابوي غداً على ستاد السلام في العاصمة المصرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويأمل المدرب السويسري رينيه فايلر في أن يواصل فريقه مسيرة الانتصارات المتتالية التي تلت الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى، قبل الفوز على الهلال السوداني (2-1) في الثانية.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل النجم الساحلي التونسي بمواصلة مساره المتلاصق مع مواطنه الترجي، والاقتراب من ثمن النهائي باستضافة الهلال السوداني غدا في رادس.وفي الدار البيضاء، يستضيف الوداد بترو أتلتيكو الأنغولي في مباراة يسعى خلالها بطل المغرب إلى تفادي التعثر بعد تعادله في مباراتيه السابقتين ضد اتحاد العاصمة الجزائري وماميلودي الجنوب إفريقي.وفي المجموعة ذاتها، يخوض اتحاد العاصمة الجزائري اختبارا صعبا ضد ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي، بطل المسابقة عام 2016.

