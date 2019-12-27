دوليه

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ارتقى بيراميدز للمركز الخامس بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه أول من أمس على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة العاشرة للمسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة الـ16 بينما تجمد رصيد دجلة عند 6 نقاط بالمركز الأخير.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ووصل عبدالله السعيد للهدف رقم 99 في مسيرته بمسابقة الدوري الممتاز مع الأندية التي لعب لها «الإسماعيلي ، الأهلي ، بيراميدز»، ويفصله هدف وحيد لدخول نادي الـ100.

ويقود عبد العزيز عبدالشافي «زيزو» بيراميدز في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة بعد رحيل الفرنسي ديسابر عن تدريب الفريق.

وفي لقاء آخر فاز سموحة على ضيفه الجونة بنتيجة 2-1 ليقفز الفريق السكندري للمركز الرابع برصيد 17 نقطة وبقي الجونة بعشر نقاط في المركز الـ13.

وتقدم رونالدو وانغا لسموحة في الدقيقة 45+2 بعد تمرير رائعة من محمد الترهوني للمهاجم الكاميروني.

وأضاف الترهوني الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد مجهود رائع من حسام حسن الذي راوغ الدفاع ومنحه تمريرة مميزة.

وقلص أحمد حمدي النتيجة لصالح الجونة في الدقيقة 77 بعدما أبعد الحارس الهاني سليمان الكرة على حدود المنطقة ليستغلها حمدي ويراوغ ويسدد في الشباك.

وعاد المصري لطريق الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1-0.

ورفع المصري رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر وفي المقابل ظل الجيش بسبع نقاط في المركز الـ16.

وكان المصري قد فشل في الفوز خلال الجولات الثلاث الماضية لكنه تقدم على الجيش بالدقيقة 39 عن طريق أحمد ياسر. وتعرض إيزي إيميكا لاعب المصري للطرد في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية. وانتهت مباراة إنبي وحرس الحدود بالتعادل السلبي ليرفع إنبي رصيده إلى النقطة الـ14 في المركز الثامن ورفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة الـ11 في المركز الحادي عشر.

