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أحيا برقان آماله في التأهل إلى دور الستة في دوري كرة السلة بعد تغلبه على منافسه الشباب 69-55 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الـ 18 من الدور التمهيدي للبطولة والتي شهدت ايضاً انتصارين هامين للعربي على الصليبخات 64-47، واليرموك على الساحل 90-74، كما تغلب النصر بصعوبة على التضامن 66-65 في مباراة هامشية. ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يأتي بعدهما القادسية 18 نقطة ثم الجهراء واليرموك 17 نقطة، والعربي والشباب 16 نقطة، وبرقان 15 نقطة، والقرين والصليبخات 14 نقطة، والتضامن والنصر 12 نقطة، وأخيراً الساحل 11 نقطة. ويقام الدور التهميدي بنظام الدوري من قسم واحد على ان تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين ثم تتأهل الفرق اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على ان يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي ستقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات. وتتحدد اليوم بصورة كبيرة ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني في البطولة عندما يلتقي الجهراء مع برقان في 07:00 على صالة نادي الكويت، ويسبقها في 05:00 لقاء هامشي يجمع القرين مع الصليبخات. وكما هو واضح باتت المنافسة شرسة على البطاقات الثلاثة الاخيرة المؤهلة إلى الدور الثاني بعد ضمان أندية الكويت وكاظمة والقادسية تأهلهما حيث يتنافس الجهراء والعربي واليرموك وبرقان على التأهل.

ولن تتضح الصورة بشكل كامل حتى ختام مباريات الدور التمهيدي، لكن تعتبر مباراة برقان والجهراء اليوم حاسمة للطرفين نظراً لأنها ستحدد منطقياً الفرق المتأهلة ففي حالة فوز الجهراء سيضمن تأهله وسيمنح الفرصة للعربي واليرموك في مرافقته على اعتبار أنهما منطقياً سيصلان إلى النقطة 19 والتي لن يحققها برقان في حالة الخسارة. أما برقان فعليه إذا ما اراد الاستمرار في المنافسة على التأهل، أن يفوز على الجهراء وفي تلك الحالة ستنتظر الفرق نتائج الجولات الأخيرة وفي حالة تساوي 3 فرق أو أكثر بالنقاط سيتم اللجوء إلى حسبة فارق التسجيل لها.

