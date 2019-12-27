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تابعنا قبل أيام مباراة مانشستر يونايتد مع فريق واتفورد المتذيل الدوري الممتاز بالدوري الإنكليزي وبواسطة ثالث مدرب لهذا الموسم! وكيف فاز على الشياطين الحمر بهدفين للاشيء؟ الأمر الذي جعلنا نفكر مرة أخرى بمن يتحمل الخطأ: المدرب أو الإدارة؟ ونعلم جيداً أن مدرب يونايتد يمشي هذه الأيام على حبل ضعيف لا يعرف كيف يتمسك به إلى أن يصل للطرف الآخر (نهاية الدوري)... هذا الأمر تكرر معنا في الكويت في بطولة كأس ولي العهد بكرة القدم بمباراة مضمونة للمتصدر لدوري STC السالمية أخيراً بعد فوزه على نادي الكويت الذي لا نعلم كم مدرب راح يدربه هذا الموسم فقد وصلوا الآن إلى ثلاثة؟

نعود لمباراة السالمية مع متذيل دوري الدرجة الأولى الفحيحيل (خمسة أندية) الذي استطاع ان يحرج الأزرق الغامق (لا اعلم لماذا لا يلبسون الفانلة الفاتحة السماوية؟) بضربات الجزاء مع أنني متأكد أن هدفهم في نهاية الشوط الإضافي الثاني صحيح ولكن ضعف كاميرات الفار من حيث زاوية التصوير هي السبب في ذلك.. فاستطاع أبناء الفحيحيل ان يحرجوا السماوي طوال الأربعة أشواط وأخرجوا بطل الدوري «المؤقت» من البطولة بجدارة؟

إذا فلنرجع مرة أخرى لمقالة الثلاثاء الماضي في من يجب أن نغير : المدرب أم الإدارة ؟ اعتقد أن الجواب ليس واحداً ولا يمكن تعميمه على الكل لان ما يحدث في ناد لا يحدث في ناد آخر ولكن سيكون لدورينا السبق في أن نكون أكثر دوري يغير مدربين وبأرقام قياسية ونحن لم نصل إلى الآن إلى نهاية المرحلة الأولى من دورينا الضعيف... والله من وراء القصد.

