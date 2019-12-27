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توج منتخب المبارزة بلقب البطولة العربية للعمومي للرجال والسيدات التي استضافتها الكويت بمشاركة 10 منتخبات واختتمت اول من امس.

وحصل منتخب الكويت على 11 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات تلاه المنتخب الاماراتي بتسع ميداليات (4 ذهبيات و5 برونزيات) فيما جاء المنتخب السوري ثالثا بست ميداليات (ذهبيتان وفضية و3 برونزيات). وفي منافسات سلاح الفلوريه حصد منتخب الكويت ذهبية الفرق للرجال بينما حصل المنتخب الاماراتي الميدالية الفضية في حين حصد المنتخب السوري الميدالية البرونزية. وفي منافسات سلاح الايبيه فرق السيدات ذهبت الميدالية الذهبية للمنتخب السوري فيما نال المنتخب الاماراتي الميدالية الفضية وتقاسم المنتخب الكويتي ونظيره الاماراتي الميدالية البرونزية. وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالله الوعلان في تصريح صحافي عقب ختام البطولة ان ما حققه لاعبو ولاعبات الكويت يعكس ريادة المنتخب في المحافل الخارجية. واشاد الوعلان بالصورة الفنية والتنظيمية التي ظهرت فيها البطولة، مؤكدا ان المستوى المتميز لمنتخب الكويت دافع للاستحقاقات المقبلة. وكانت البطولة اقيمت على صالة الاتحاد في الدعية بمشاركة منتخبات السعودية والعراق والامارات وتونس وسورية ولبنان وقطر واليمن وفلسطين اضافة الى الكويت البلد المستضيف.

