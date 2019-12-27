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تأهل الصليبخات إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد بعد فوزه على الجهراء بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب عبدالرحمن الشمري في اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الحمد مساء أمس.

وكان الفحيحيل فجر أولى مفاجآت بطولة كأس ولي العهد باقصائه السالمية من الدور التمهيدي بعد تغلبه عليه 5-4 بركلات الترجيح اثر انتهاء الشوطين الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة. وتقدم الفحيحيل أولاً بواسطة النيجيري بوبي كليمنت الذي سجل هدفاً جميلاً من لعبة مقصية في مرمى الحارس نواف المنصور(68)، قبل أن يعادل السالمية عبر الأذربيجاني كمال ميرزاييف (75). وأضاع مساعد ندا ركلة جزاء للسالمية احتسبها الحكم بعد اللجوء الى تقنية «الفار» وأنقذها الحارس محمد سليمان (22). كما لجأ الحكم الى “الفار” لالغاء الهدف الذي سجله البرازيلي أليكس ليما مدافع السالمية في الدقائق الأخيرة من الشوط الاضافي الثاني. وفي ركلات الترجيح سجل للفحيحيل كل من: شادي الهمامي، عبد الله الشامي، نواف ثامر، أحمد ابراهيم، وسعد العازمي، فيما سجل للسالمية فهد الرشيدي، اليكس ليما، فهد المجمد، باتريك فابيانو وتصدى حارس الفحيحيل محمد ناصر لركلة فواز عايض مانحاً فريقه بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي حيث سيواجه خيطان الذي هزم الساحل 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وفي مباراة ثالثة، ضرب اليرموك موعداً مع الكويت في الدور ربع النهائي بعد تجاوزه التضامن بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف. سجل لليرموك التوغولي سينامي دوف (16) والكاميروني جوزيف يانيك (36) ومحمد الفارسي (45) ويوسف سعود (51) والفرنسي يوسف سيكور (72)، فيما سجل للخاسر مشعل خالد (30) والعاجي هيرمان كواو (42 من ركلة جزاء و57) ومشعل الشمري (47). وأنقذ حارس اليرموك فيصل المكيمي ركلة جزاء لسليمان الصعب (86).

