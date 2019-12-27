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أجّل مجلس ادارة النادي العربي عقد الجمعية العمومية غير العادية الى يوم الاثنين المقبل بعد أن كان مقرر اقامتها أول من أمس الأربعاء. وبعث النادي كتاباً الى رئيس اللجنة الانتخابية عبدالله صفر يعلن فيه عن تأجيل الجمعية العمومية الى الاثنين في 06:00 مساءً على صالة الكرة الطائرة في مجمع علي ناصر بهبهاني في مقر النادي. وجاء الكتاب الذي حمل توقيع رئيس النادي عبدالعزيز عاشور: «نظراً لوجود شك في المواعيد القانونية للاعلان بالصحف ودرءاً لأي خلاف قانوني قد ينشأ في المستقبل فقد قرر المجلس في محضر اجتماعه تأجيل اجتماع الجمعية العمومية..». بدوره، رد رئيس اللجنة الانتخابية بكتاب موجه الى عاشور يطالب فيه بـ «ضرورة تزويد اللجنة الانتخابية بكشوف أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية...، كما يرجى توفير المكان والأدوات اللازمة لمباشرة اللجنة الانتخابية لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (12) من النظام الأساسي للنادي وذلك حرصاً من اللجنة الانتخابية على الصالح العام ومراعاة مصلحة أعضاء النادي جميعاً دون تفرقة بينهم». ويضم جدول أعمال الجمعية العمومية بندين: أولاً تعديل النظام الأساسي، وثانياً اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية.