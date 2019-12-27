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قال لاعب التضامن مشعل الشمري ان فريقه تأثر بالتبديلات الاضطرارية خلال المباراة التي خسرها امام اليرموك بنتيجة 4-5 أول من أمس ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد. وأضاف الشمري في تصريح تلفزيوني عقب المباراة ان تغيير اكثر من لاعب بسبب الاصابة أثر على أداء الفريق وحرم المدرب من اجراء تغييرات كان يمكن ان تفيد الفريق. وأضاف: «كان اليرموك يسجل هدفاً ونسجل التعادل، وحاولنا قدر استطاعنا لكننا لم نتمكن من الفوز، الآن سنطوي صفحة المباراة وسيكون تركيز على مواجهة العربي في الدوري الممتاز، وسنحاول أن نتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة اليرموك».