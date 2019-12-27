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أعرب مشرف فريق اليرموك يوسف العنزي عن سعادتة بالمستوى الذي قدمه اللاعبون أمام التضامن في المباراة التي انتهت بفوز اليرموك 5-4 وتأهله لمواجهة الكويت في الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد. وأكد العنزي أن ما تميز بة اللقاء هو استغلال اللاعبين للفرص التي أتيحت لهم «وهو الأمر الذي افتقدناه في مسابقة الدوري»، مشيدًا في الوقت ذاته بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون والتزامهم بتعليمات المدرب داخل الملعب. وقال العنزي أن مدرب الفريق هاني الصقر منح اللاعبين راح لمدة يوم واحد على أن يعاودوا التدريبات اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام الكويت الأحد المقبل لافتا الى أن اللقاء سيشهد عودة قائد الفريق أحمد هاني الذي غاب عن اللقاء السابق بسبب الاصابة، فيما تأكد غياب المصابين محمد الغريب وحسين الغريب وفهد الحمدان.

وطالب العنزي اللاعبين التركيز في المباراة المقبلة لاسيما وأنها ستكون أمام نادي الكويت واللعب بروح قتالية بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي نالوها بالفوز على التضامن، خصوصاً محترفو الفريق الذين تمكنوا من تسجيل 4 أهداف، وقال: «هذا ما افتقدناه في الجولات السابقة من الدوي».

وختم العنزي أن الجهازين الفني والاداري على ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة متميزة، مبينا أن مباريات خروج المغلوب تحتاج الى استغلال الفرص حيث لا يوجد مجال للتعويض.

