محلية

يغادر وفد منتخب الناشئات تحت 17 سنة لكرة القدم اليوم الى العاصمة البحرينية المنامة تمهيداً للمشاركة ببطولة غرب آسيا التي تقام خلال الفترة من 29 ديسمبر الى 6 يناير المقبل على ستاد مدينة خليفة الرياضية.

وقالت نائبة رئيس اللجنة النسائية الشيخة نورا الصباح: «اننا فخورون ومتحمسون للمشاركة في أول بطولة رسمية لنا وهدفنا الرئيس هو كسب الخبرة من خلال الاحتكاك وخوض تجربة اللعب في بطولة دولية ورسمية».

واضافت: «منتخبنا سيكون أصغر منتخب مشارك ولكننا في بداية المشوار واتمنى نجاح البطولة والتوفيق للاعباتنا خصوصاً أن فترة الاعداد صادفت فترة الامتحانات المدرسية لذلك أود أن أشكر اللاعبات على التزامهن وأولياء الأمور على ثقتهم ودعمهم المستمر». ويخوض «أزرق الناشئات» اول مواجهة مع نظيره البحريني يوم 29 ديسمبر والثانية مع فلسطين يوم 31 منه، وسيتم بث المباريات مباشرة على قناة البحرين الرياضية.

