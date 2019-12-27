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كرم نادي مبارك الكبير للفروسية أبطال مسابقة القدرة والتحمل الليلية التي نظمها النادي أخيراً، وناب عن رئيس مجلس ادارة النادي طلال النصف في حضور حفل التكريم كلا من المستشار طارق النصف وسلطان العذاب رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة الذي اشاد بالمسابقة التي جرت لاول مرة ليلا، مضيفا ان البطولة حققت اهدافها بعد ان شهدت مشاركة كبيرة من الفرسان.

وتابع: «اثبت نادي مبارك الكبير قدرته على تنظيم بطولات القدرة والتحمل بالاضافة الى سباقات الفروسية»، مقدما شكره للهيئة العامة للرياضة على الدعم اللامحدود الذي تقدمه للحركة الرياضية، كما شكر رئيس نادي مبارك الكبير طلال النصف على ثقته الكبيرة في اللجنة المنظمة للبطولة.

