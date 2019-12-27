دوليه

يسعى النصر الى تعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على الفيحاء غداً في ختام المرحلة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وسيحاول مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا استثمار الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على حساب ضمك.

ويصطدم الأهلي الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف النصر بمضيفه الشباب في قمة المرحلة السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويتطلع كلا الفريقين الى النقاط الثلاث خصوصا في ظل التنافس الكبير بينهما في السنوات الاخيرة بغض النظر عن وضعهما في الدوري. ويدخل الشباب المباراة منتشيا بفوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي 6- 0 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس محمد السادس، فيما ضرب الأهلي بقوة في المراحل الثلاث الأخيرة وحقق العلامة الكاملة التي خولته الارتقاء الى المركز الثاني مع مباراة مؤجلة امام الهلال.

ويسعى الاتحاد الى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الفتح السبت أيضا. ويمر الاتحاد بأزمة على مستوى النتائج أدت الى تراجعه الى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ما ينذر بتكرار سيناريو العام الفائت الذي كان خلاله قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الأولى، لولا تدارك الوضع في المراحل الأخيرة، وانهاء الموسم في المركز العاشر. وحقق الاتحاد فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري عندما فاز على مضيفه الاتفاق 2-1 في المرحلة العاشرة. وفي باقي مباريات السبت، يلعب أبها مع ضمك، والاتفاق مع التعاون، فيما تقام اليوم مباراة واحدة ويلتقي فيها الفيصلي مع الوحدة.

