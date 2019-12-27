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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتز بمشاركته في فيلم «Home Alone 2» قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض. وتحدث ترامب، إلى عسكريين منتشرين وقد سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد. وقال الرئيس الأميركي الذي كان قد اشترى يومها للتو فندق «بلازا» في نيويورك، حيث صورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992: «كنت أكثر شبابا بعض الشيء.. وقد نجح الفيلم نجاحا كبيرا وهو عمل ميلادي ناجح جدا وهو أنجحها على الإطلاق». وقال الممثل الأميركي مات دايمن، عام 2017، إن رجل الأعمال كان يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دور. وقد لعب ترامب أدوارا في حوالي 20 فيلما من بينها «زولاندر» و«سيكس أند ذي سيتي» وقام في غالبيتها بتأدية دوره في الحياة.