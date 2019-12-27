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تربع مغني البوب الأميركي، اندريه رويميل، المعروف بـ «دكتور دري»، على قائمة أكبر الفنانين جنيا للأموال لسنة 2019، المقدرة بـ 950 مليون دولار. ونشرت مجلة «فوربس» للأعمال، قائمة الفنانين الأكثر ربحا في العالم، إذ جاءت في المرتبة الثانية الفنانة ،سويفت، وبلغت ثروتها 825 مليون دولار، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بيونسيه وتقدر أرباحها بـ685 مليون دولار. وحسب المجلة، فقد جاءت فرقة «يو2» في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 675 مليون دولار، وحل مغني الراب «ديدي» في المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 605 ملايين دولار. كما حصل المغني إلتون جون على أرباح قدرها 565 مليون دولار في المرتبة السادسة، وفي المرتبة السابعة جاء المغني «جاي زي» بأرباح بلغت 560 مليون دولار. وجاء المغني بول مكارتني في المرتبة الثامنة بأرباح 535 مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة قبل الأخيرة حلت المغنية كاتي بيري بأرباح بلغت 530 مليون دولار. أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب المغنية ليدي غاغا بأرباح بلغت 500 مليون دولار.