وطن النهار

شيعت الكويت أول من أمس أحد رجالات وزارة الداخلية المخلصين الذين أسهموا في بناء الوطن والمؤسسة الأمنية، وكيل وزارة الداخلية الاسبق اللواء متقاعد عبداللطيف فيصل الثويني الى مثواه الاخير بمقبرة الصليبخات.

وتقدم جموع المشيعين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وقيادات وأفراد المؤسسة الأمنية.

وتوجه الوزير إلى أسرة الفقيد بأعمق مشاعر العزاء والمواساة سائلاً العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتتقدم المؤسسة الأمنية بخالص العزاء الى أسرة الثويني الكرام داعية الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

هذا وولد اللواء المتقاعد عبداللطيف الثويني عام 1926، وتلقى تعليمه ودراسته الأولى في مدرسة المباركية، وقضى فيها 5 أعوام. بعدها انتقل إلى مدرسة ملا مرشد وظل فيها حتى عام 1941. ومنذ تسلمه العمل في دائرة الأمن العام عام 1944، واستتباب الأمن كان هاجسه الأول أن يعيش كل مواطن ومقيم به في منزله أو خارجه لتهنأ نفسه ويشعر بالسعادة فوق أرض الكويت.

وقد تم تعيينه مديراً للأمن العام ثم مدير الشرطة والأمن العام سنة 1959، ثم وكيلاً لوزارة الداخلية عام 1962. وفي الثاني والعشرين من يونيو عام 1969 قلده المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة وكان حينها وكيلاً لوزارة الداخلية. ويعلم كل من عاصر اللواء الثويني أنه قد ساهم رحمه الله في تطوير الأداء الأمني وكان رحمه الله يتابع كل ما يخص الأمن بنفسه، ولم يتوان يوماً عن متابعة عمله حتى آخر لحظة له فيه. وفي يوليو عام 2006 تم تعيينه مستشاراً بالديوان الأميري بدرجة وزير.

وفي مايو 2015 أصدر وزير الداخلية الأسبق الشيخ محمد الخالد قراراً بإطلاق اسم اللواء متقاعد عبداللطيف الثويني على مبنى كلية الشرطة التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

ولم يتردد الفقيد الثويني بالمواجهة مع العابثين بالأمن الذي كان هاجسا له طوال حياته الوظيفية منذ بدايتها عام 1944 حتى ترك المسؤولية كوكيل لوزارة الداخلية عام 1982 وطوال ذلك التاريخ الطويل والمليء بالأحداث والقضايا الأمنية فرضت عليه المواجهة من أجل تحقيق الهدف الأهم وهو استتباب الأمن حتى يشعر كل مواطن ومقيم براحة النفس سواء في منزله أو خارجه. وتم تكريم الراحل في أكثر من مناسبة حيث قام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في عام 2005 عندما كان نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية بتكريمه مع عدد من قيادات الداخلية المتقاعدين. كما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في عام 2015 قرارا بإطلاق اسم اللواء متقاعد عبداللطيف فيصل الثويني على مبنى كلية الشرطة التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

