وطن النهار

أبن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج فقيد الكويت المغفور له العم عبد اللطيف فيصل الثويني الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء ممتدة اسهم خلالها في تأسيس وزارة الداخلية وإرساء الكثير من القواعد الأمنية التي سار على خطاها أبناؤه الضباط.

وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح صحافي أول من أمس ان الكويت فقدت بوفاة العم عبد اللطيف الثويني قامة وطنية وامنية كبيرة ومدرسة جامعة في العلوم الأمنية تعلم فيها ونهل منها كثير من العاملين في المجالات الأمنية في الكويت والمنطقة.

وأضاف ان المرحوم عبد اللطيف الثويني ترك بصمات عدة وانجازات كثيرة وخصوصا قدراته المتفردة في معالجة الازمات والمشاكل الأمنية الصعبة التي شهدتها الكويت خلال مسيرته الطويلة التي بدأت منذ منتصف الاربعينيات.

وأوضح الشيخ مبارك الدعيج ان الفقيد الراحل تميز بحرصه الشديد على الانضباط مشيرا الى انه كان قائدا ميدانيا من طراز فريد يعمل طوال الليل والنهار للاطمئنان على تحقيق الامن والأمان للوطن والمواطنين.

وأضاف ان العم عبد اللطيف الثويني عرف بحركته السريعة وحرصه على التواجد في مختلف المواقع الأمنية والمرور على كل المنشآت والمرافق.

وأشار الى ان فقيد الكويت اكتسب خبرة امنية كبيرة خلال رحلته التي بدأت بعد تخرجه عام 1944 واستمرت حتى تقاعده عام 1982 والتي تقلد خلالها العديد من المناصب الكبيرة والتي كان آخرها منصب وكيل وزارة الداخلية وبعدها تم تعيينه مستشارا في الديوان الاميري.

وقال الشيخ مبارك الدعيج ان المرحوم الثويني شارك ومثل الكويت في معظم الاجتماعات والمؤتمرات الامنية في دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت تهدف الى وضع قواعد التعاون الامني بين دول المجلس وتحقيق التكامل الامني بينها.

واضاف ان الفقيد الراحل كانت له بصمات أمنية واضحة ولمسات مميزة يشهد لها كل من عمل معه او تعرف عليه او اقترب منه او تعلم في مدرسته فاستحق ان يخلد اسمه ويطلق على مبنى كلية الشرطة باكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج ان ابناء الكويت سوف يستذكرون بالفخر والتقدير تاريخ المرحوم عبداللطيف الثويني الذي ضحى بالوقت والجهد ونذر حياته لخدمة الكويت وشعبها وتوفير الامن والامان والاستقرار لهم في فترات مهمة من تاريخ تأسيس الكويت.

