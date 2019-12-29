وطن النهار

واصل وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم جولاته الميدانية، حيث قام بزيارة عدد من مراكز بلدية محافظة الفروانية المختصة بالنظافة العامة وقسم إزالة المخالفات التي تعمل بنظام النوبة أثناء العطلة الاسبوعية.

واطلع الجاسم على جهود العاملين في المراكز والاختصاصات المكلفين بها وانجازات واحصائيات العمل، كما أطلع على المعوقات التي تواجههم أثناء تأدية العمل وتواصل بشكل مباشر مع القياديين المعنيين لحل هذه المعوقات في سبيل التطوير من العمل وزيادة الكفاءه في الأداء،

وشكر الوزير فرق البلدية المناوبة على جهودهم وجهوزيتهم لأي طارئ والجولات الروتينية التي يقومون بها طوال الاسبوع وعلى مدار اليوم وشدد على اهمية تطبيق القانون.

