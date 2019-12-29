وطن النهار

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أكدت جمعية المهندسين الكويتية وشركة نفط الكويت استعدادهما للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في القطاع النفطي، جاء ذلك خلال استقبال رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل لمدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام بشركة نفط الكويت محمد البصري ورئيس فريق التدريب في الشركة بدر سالم الهدية بحضور أمين الصندوق المهندس علي الفيلكاوي وأمين السر المساعد المهندس حمود سالم الهدية.

واطلع وفد الشركة من رئيس الجمعية المهندس العتل على آليات اعتماد المهندسين غير الكويتيين وطريقة اختبارهم بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدا أن الجمعية حريصة جدا على أن تتعاون مع شركات القطاع النفطي كلها ومنها شركة نفط الكويت لتسريع عمليات اعتماد المهندسين العاملين في مشاريعها. وَأَطلع العتل وفد الشركة على استعدادات الجمعية لافتتاح مركز الاختبارات الدولي الذي تعكف الجمعية على استكماله بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية.

وبدورهما أشاد كلا من البصري والهدية بجهود الجمعية وثمنا عاليا حرص «المهندسين» على التعاون مع الشركة وتسريع اعتماد مهندسيها غير الكويتيين.

