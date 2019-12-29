وطن النهار

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح جهود الجهات الرسمية المعنية بالاستعداد لموسم الأمطار على امتداد محافظة الأحمدي وفي مدينة صباح الأحمد السكنية تحديداً، معرباً عن الارتياح لما لمسه من عمل جاد ومخلص من الجميع وعملهم بتفانٍ وبروح الفريق الواحد وعلى نحو متناغم يترجمه الوصول إلى المستوى المرجو من الأداء وسير الاستعدادات والجهوزية على النحو المنشود، واطلع المحافظ خلال الجولة على أحدث المستجدات فيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة موسم الأمطار المرتقب على النحو الذي يكفل تحقيق موسم آمن تتحقق فيه حماية الممتلكات والارواح.

وقال المحافظ بالمناسبة سعدت في هذا اليوم المبارك بالقيام بجولة تفقدية ميدانية في مدينة صباح الاحمد السكنية، اطلعت خلالها على آخر الاستعدادات لموسم امطار الخير المرتقب، واستمعت الي إيضاحات وافية من أخواني الذين حظيت بحضورهم من مسؤولي الجهات الحكومية المركزية ذات الاختصاص، الى جانب الأجهزة الخدمية في محافظة الأحمدي، كما وقفت على سير أعمال الصيانة، وبرامج اعادة التأهيل الجاري تنفيذها للبنية التحتية والمرافق والطرق.

وتوجه الخالد بالشكر والتقدير للقائمين على الاجهزة العاملة في المدينة، وعلى امتداد مدن ومناطق محافظة الأحمدي المختلفة، على جهودهم المخلصة، ولوسائل الاعلام على اهتمامها وتسليطها الضوء على ما تؤديه الجهات الحكومية من مهام في محافظتنا خاصة وفي كويتنا الحبيبة عموماً، داعياً الله أن يوفق الجميع كل في موقعه لخدمة الوطن والمواطن في ظل قيادة سمو اميرنا المفدى وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد مدير إدارة إطفاء محافظة الأحمدي العقيد أحمد البيرمي على جهوزية قطاع الإطفاء لمواجهة متطلبات موسم الأمطار وتحقيق أقصى درجات الحماية لأهالي وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية ومختلف مناطق ومدن المحافظة، شاكراً المحافظ على حرصه على الوقوف شخصياً وميدانياً على هذه الاستعدادات منوهاً إلى تقديم شرح وافٍ للمحافظ والحضور عن خطة إدارة إطفاء المحافظة والإمكانيات البشرية والمادية التي تمتلكها والآليات والتجهيزات التي دخلت الخدمة حديثاً والتي ستعزز قدرتها على تحقيق الحماية الأمثل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة.

