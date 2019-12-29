وطن النهار

شدد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن خالد العنزي على حرص الوزارة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية على أداء دوره في إحداث التنمية المنشودة من خلال توفير وتحسين أداء البنية التحتية للصرف الصحي وحماية البيئة والاستفادة القصوى من المياه المعالجة باستخدام أحدث التقنيات وفق المعايير العالمية والكوادر الفنية الوطنية المحترفة وذلك بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس التي تولي حاليا اهتماما كبيراً بدفع عجلة الإنجاز وإزالة جميع التحديات التي تواجه مشاريع الوزارة المختلفة كونها أحد محاور التنمية الرئيسة والتي تعول عليها الدولة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي أن الوزارة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية تتكفل باستقبال مياه الصرف الصحي من المناطق السكنية والمباني الحكومية والخاصة، ويتم ضخ هذه المياه إلى عدد من محطات التنقية في عدد من المحافظات، إذ تتم معالجة تلك المياه إما معالجة ثلاثية أو رباعية، علما بأن المياه المعالجة ثلاثية يتم ضخها في شبكة للري إلى خزانات تابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبعض الجهات الحكومية والخاصة الأخرى مثل «أرض المعارض، المركز العلمي، نادي الجولف...إلخ»، وذلك للاستخدام في أعمال التخضير والتشجير في المناطق المختلفة مقابل تحصيل رسوم للمياه المستخدمة.

وقال ان كمية المياه المنتجة ثلاثية المعالجة تبلغ حاليا 400 الف متر مكعب يوميا أما المياه المعالجة رباعية فيتم ضخها من مركز التحكم بالصليبية (DMC) إلى مناطق الوفرة والعبدلي الزراعية للاستخدام في ري المنتجات الزراعية، ويبلغ إنتاج المياه المعالجة رباعية حاليا 500 الف متر مكعب يومي، مما يعني أنه تتم إعادة المعالجة لأكثر من 50% من المياه العذبة التي تقوم بإنتاجها وزارة الكهرباء والماء يومية والاستفادة منها.

وتابع بانه توجد سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي هي محطة أم الهيمان، محطة الرقة، محطة كبد، محطة الوفرة، محطة صباح الأحمد البحرية، ومحطة الخيران السكنية» حيث تقوم تلك المحطات بمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية، بالإضافة إلى محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية (عقد استثمار) تقوم بمعالجة المياه معالجة رباعية.

وبين العنزي أن للقطاع الخاص دورا في مشاريع معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، فهناك محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية وهو عقد استثمار مع القطاع الخاص قام من خلاله المستثمر بإنشاء وتشغيل وصيانة تلك المحطة على حسابه الخاص لمدة ثلاثين عاما مقابل شراء المياه المعالجة رباعية المنتجة من تلك المحطة، وكذلك هناك محطة معالجة الصرف الصحي بام الهيمان وهو أيضا عقد استثمار مع القطاع الخاص «جار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوقيع عقده»، كذلك هناك دور للقطاع الخاص يتمثل في قيام شركات متخصصة بتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي وشبكات الري.

