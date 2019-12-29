وطن النهار

الحريص والحمود والفوزان والجلوي وعدد من القيادات خلال الزيارة

?

ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بعد توليه الحقيبة الوزارتي للمؤسسات الواقعة تحت إشرافه قام الحريص بجولة تفقدية لمطار الكويت الدولي زار خلالها مرافق المطار (T1-T4) والتي اطلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمغادرين والقادمين، حيث رافق الحريص أثناء الجولة رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وكبار المسؤولين بالإدارة.

وقال الحريص في تصريح صحافي بعد الانتهاء من الجولة التفقدية بأن زيارته للمطار هي الأولى عقب توليه الحقيبة الوزارية والتي ستكون ضمن سلسلة زيارات ميدانية يقوم بها خلال الفترة القادمة للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الكويت. وأشار الحريص إلى أنه اجتمع مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وعدد من قياديي الإدارة واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل الإدارة وكذلك الملاحظات التي تعيق العمل لديهم إذ وعد بتذليل جميع المعوقات التي من شأنها عرقلة سير العمل في هذا المرفق الحيوي.

وطالب المسؤولين بالإدارة العامة للطيران المدني تقديم خطة شاملة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة على أن تشمل آلية تطوير العمل في جميع مرافق الطيران المدني.

وأكد أن مطار الكويت الدولي يعتبر البوابة الأولى لضيوف الكويت وواجهتها الحضارية التي تضعهم أمام مسؤوليات كبيرة سواء أكانت تلك المسؤوليات على المستوى المهني أو المستوى الوطني ، مبينا أن شرف العمل لخدمة الكويت في هذا المرفق الحيوي يتطلب من الجميع التفاني في العمل لعكس الوجه المشرق للبلاد وحسن الضيافة والاستقبال الذي جبل عليه أهل الكويت.

وشدد الحريص على حرصة التام بمتابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تقع تحت مظلة الإدارة العامة للطيران المدني وأهمية إنجازها وفقا للجدول الزمني الذي وضع لها ، مؤكدا أن تلك المشاريع ستكون من أولوياته وانه سيتابع مراحل تنفيذها عن قرب ، كما بين أنه لن يقبل بوجود أي تقصير يعيق تنفيذ تلك المشاريع ، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يقصر في عملة ويعرقل إنجاز هذه المشاريع التي ترتبط ارتباطا مباشرا برؤية الكويت 2035، داعيا الجميع إلى مد يد التعاون وتذليل كل المصاعب للارتقاء بهذا المرفق الحيوي من خلال إنجاز مشاريع الإدارة العامة لطيران المدني.

و أشاد الحريص بالدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للطيران المدني نحو الرقي في عمل الإدارة، كما ثمن الحريص للعاملين في المطار عملهم الموصول والدؤوب لتوفير الخدمة المتميزة للمواطنين والمقيمين ،داعيا إلى التسهيل عليهم ومراعاة المحتاجين لرعاية خاصة كالمرضى وكبار السن، مشيدا بحسن التنظيم وجودة العمل في المطار، مقدماً شكره لجميع العاملين بالطيران المدني على ما يقومون به من جهود كبيرة في خدمة المسافرين.

