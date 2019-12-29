وطن النهار

طالب عضو المجلس البلدي م. حمود عقلة العنزي بلدية الكويت بدراسة الآثار المتوقعه لتحول أساليب النقل من السيارات التقليدية الى السيارات الكهربائية خاصة مع تحول كثير من خطوط انتاج مصانع السيارات إلى السيارات الكهربائية كذلك قيام كثير من الدول بوضع خطط لخروج السيارات التقليدية من السوق والتحول للسيارات الكهربائية لما لها من اثار إيجابية على البيئة. وأكد العنزي في تصريح صحافي أن التحول للسيارات الكهربائية يواجه مشاكل كثيرة يجب التعامل معها الان متعلق بالجدوى الاقتصادية لتوفير الطاقة الكهربائية خاصة مع تدني التعرفة الكهربائية في الكويت. وأشار إلى أن محطات شحن السيارات الكهربائية لن تحقق جدوى اقتصادية مما يعيق الاستثمار في محطات الشحن الكهربائية للسيارات ويتطلب وضع حلول لمحطات الشحن عبر استخدام مواقف المجمعات التجارية كذلك استخدام مواقف الجهات الحكومية لشحن السيارات. وأضاف العنزي بانه حسب الدراسات فإن 70 في المئة من شحن السيارات الكهربائية في الدول الأوربية يتم من كهرباء المنازل ومتوقع في الكويت ان ترتفع هذه النسبة ما سيرفع ضغط استهلاك الكهرباء في المناطق السكنية ويتطلب على ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت دراسة تلك الآثار في حساب الأحمال الكهربائية المطلوبة للتطور الحضري في الكويت.

