وطن النهار

أشاد السفير الأردني لدى الكويت صقر ابو شتال بحسن الرعاية والضيافة التي يتلقاها ابناء الجالية الأردنية في بلدهم الثاني الكويت، لافتا الى ان هذا ليس بغريب على الكويت وشعبها، متمنيا للكويت الرفعة وأن يديم الله عليها الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف خلال كلمته على هامش حفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الميلاد المجيد بين ابناء الجالية الأردنية في مقر السفارة الاردنية، بحضور ميتروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما غطاس هزيم وراعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس عمانويل غريب وممثل الكنيسة القبطية، وعدد كبير من ابناء الجالية الأردنية المسيحيين والمسلمين ان مشاركة السفارة ومجلس الجالية اخوانهم من جميع الطوائف المسيحية اعيادهم يأتي تأكيدا وتجسيدا للتسامح والتعايش بين ابناء الديانتين الاسلامية والمسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية على مر العصور.

وأشار الى ان ما يمتاز به الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت كرس وعزز حالة فريدة من نوعها في التعايش الاسلامي والمسيحي بين افراد الشعب، لافتا الى ان هذا ما كرسه ملوك بني هاشم، وكذلك مواصلة الملك عبدالله الثاني رمز الوحدة الوطنية الاردنية تأكيده على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، مشددا على حق المسلمين والمسيحيين الأبدي في مدينة السلام القدس الفلسطينية العربية، مؤكدا ان الهاشميين كانوا على الدوام رعاة سلم وسلام نحو الانسانية بعيدا عن الجغرافيا والدين والعرق.

وتقدم السفير ابو شتال باسمه وباسم اعضاء السفارة الأردنية ومجلس الجالية الأردنية بأحر التهاني والتبريكات الى جميع اخواننا وأخواتنا من الطوائف المسيحية الأردنية والعربية على ارض الكويت ارض الانسانية والتسامح والمحبة متمنيا للجميع مسلمين ومسيحيين الخير والسلام والمحبة وأن يكون عاما مليئا بالخير.

بدوره قال ميتروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما غطاس هزيم ان كل ما يجمع على المحبة والسلام هو امر مهم جدا لأنه يعتبر امرا بشريا، مشيرا الى ان الظروف التي نعيشها في منطقتنا جعلتنا بحاجة اكبر للعيش بسلام ووئام.

ولفت الى ان اللقاءات التي تجمع أبناء الديانتين بمختلف طوائفهما تؤكد محبة الجميع لبعضهم وتظهر قدرتهم على التعايش بشكل سلمي على عكس ما يحاول البعض إظهاره، مشددا على ضرورة الوقوف بوجه كل من يحاول تصدير الكراهية والفرقة بيننا.

وتمنى هزيم ان يعم السلام والمحبة على الكويت والبلدان العربية وأن نرفع الصلاة لسمو الأمير الذي يجمعنا جميعا بقلبه وصدره الواسع.

