وطن النهار

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هنأ سفير الجزائر لدى البلاد عبدالمالك بوهدو الشعب الكويتي وقيادته التي وصفها بالحكيمة بحلول السنة الميلادية الجديدة 2020.

وقال في تصريح لـ«النهار»: بمناسبة حلول عام 2020 اتوجه باسمى آيات التبريكات بهذه المناسبة الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولاعضاء المجلسين التنفيذي والتشريعي، املا ان تكون سنة خير واستقرار لمنطقتنا العربية. وأوضح ان رئيس بلاده عبدالمجيد تبون الذي انتخب في منتصف الشهر الحالي حريص على تطوير العلاقات الجزائرية - الكويتية في جميع المجالات، لافتا الى ان هذه العلاقات تاريخية ونموذجية وتتسم بالتفاهم والتوافق حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

واكد ان مهمته في الكويت ستتركز على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما فيها جلب الاستثمارات الكويتية الى بلاده، موضحا ان بلاده ترحب بالمستثمرين والسياح الكويتيين في بلدهم الثاني الجزائر.

وأشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها في الكويت اثناء تقديم اوراق اعتماده سفيرا لبلده في الكويت الامر الذي ينم على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين سواء على مستوى القيادة او على المستوى الشعبي.

وأمل ان يشهد عام 2020 المزيد من التطور والمزيد من الزيارات لمسؤولي البلدين، لافتا الى مشاركة وفد من شركة البترول الجزائرية (سونطراك) في اجتماعات الاوبك التي عقدت في الكويت الاسبوع الماضي، مثمنا تهنئة سمو أمير البلاد والقيادة الكويتية الجزائر بانتخاب رئيسها الجديد ومشاركتهم ايضاً عزاءها بوفاة قائد الأركان احمد قايد صالح.

