وطن النهار

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أشاد سفير اوزباكستان لدى البلاد د. بهرمجان أعلايوف بمشاركة مراقبين كويتيين في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في بلاده الاسبوع الماضي.

وقال في كلمة القاها في احتفالية اقامها بمناسبة الاعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في بلاده: ان مشاركة مراقبين كويتيين من ضمن 800 مراقب من 52 دولة عبر العالم دليل على ان علاقاتنا مع الكويت متميزة وتشهد تطورا ملحوظاً، ونحن نعمل لتعزيز هذه العلاقات والتعاون فيما بيننا وذلك في جميع المجالات.

وعن اجواء اجراء الانتخابات في بلاده اوضح ان الانتخابات التي اجريت لاختيار اعضاء البرلمان تمت بشفافية ومصداقية، لافتا الى ان ما يقارب 1155 صحافيا غطوا فعاليات ومجريات الانتخابات منها مشاركة 13 ممثلا عن صحف وقنوات اجنبية شاركت في التغطية، فضلا عن مشاركة منظمات وهيئات رقابية دولية واسلامية ومحلية. واشار الى ان 20 مليون اوزبكي شاركوا في هذه الانتخابات واكثر من مليوني ناخب جديد ادلوا بأصواتهم خلال هذه الانتخابات.

وأشار الى ان النتائج الاولية التي اعلن عنها بعد عملية الفرز اوضحت فوز الحزب الليبرالي الديموقراطي بأعلى نسبة وذلك بـ 213 مقعدا بينما توزعت بقية المقاعد على الاحزاب الاربعة الاخرى المشاركة في الانتخابات.

واكد ان هذه الانتخابات تمت في اجواء ديموقراطية وشفافة.

