وطن النهار

أطلق بيت الزكاة خطة للتوظيف معلناً عن حاجته لشغل عدد من الوظائف العامة في مختلف التخصصات لحديثي التخرج وذوي الخبرة من الكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط.

وصرح نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية عبدالمحسن الكندري ان نمو البناء المؤسسي للبيت عاماً بعد آخر وتوسع انشطته وافتتاح العديد من المراكز الجديدة، يأتي تنفيذا لسياسة الدولة بتكويت الوظائف، وابرز الحاجة للتعيين ببعض الشواغر التخصصية عن طريق استقطاب الكفاءات الوطنية من العناصر الفنية والمساندة المتخصصة والمؤهلة للانضمام لفريق العاملين لديه للارتقاء بالأداء المؤسسي وضمان تحقيق رسالته الخيرية وفق مجموعة القيم والغايات والأهداف الاستراتيجية المعتمدة.

وأشار الكندري الى ان تقدير الاحتياجات الوظيفية تم عن طريق دراسة منهجية من قبل ادارة الموارد البشرية ولجانها المتخصصة وبتعاون مثمر مع جميع الوحدات، وبعد اعتماد قيادات القطاعات لتلك الاحتياجات، حيث يتم الاعلان عنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووفق قرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.

يذكر ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الخريجين على التسجيل عبر الموقع الالكتروني حيث بلغ عدد المسجلين (819 طلباً) لمجموعة الوظائف المعلنة والتي تنوعت بين وظائف المحاسبة والقانون والهندسة والاعلام وتقنية المعلومات وغيرها من الوظائف الفنية والمساندة، علما بأن بعض الوظائف اشترط لها عدداً من سنوات الخبرة لا تزيد على خمس سنوات، بالاضافة الى اقتصار بعض الوظائف على الرجال، وألا يقل التقدير العام عن «جيد»، مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وفي ختام تصريحه شكر الكندري القائمين على تنفيذ برامج وخطط التوظيف، منوهاً بأن اخر يوم يسمح للمؤهلين الراغبين في الانضمام الى عناصر الموارد البشرية المميزة في بيت الزكاة بالتسجيل الكترونياً هو اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر.

