وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. احمد عطية الباطني، ان الجمعية ماضية في تحقيق اهدافها في الكويت وخارجها في مجال تعليم القرآن الكريم ونشر علومه، مشيرا الى ان نجاح حملات الجمعية في الاعوام الماضية تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، يعد منطلقاً لحملة هذا العام التي انطلقت الجمعة الماضية تحت عنوان «يستاهلون لترسيخ قيمة بر الوالدين» بمجمع الكوت.

وأوضح الباطني ان الحملة تعد فرصة ثمينة لكسب الثواب الجزيل من خلال المبادرة الى التبرع والتصدق بنية البر بالوالدين وتوجيه ايرادات الحملة لدعم المشاريع القرآنية التي تنفذها المنابر القرآنية في الداخل والخارج.

وعن طبيعة الحملة بين الباطني، انها حملة توعوية تنطلق من مبادئ ديننا الحنيف الذي يدعو الى طاعة الوالدين بالمعروف، والاحسان اليهما، والبر بهما، وانها حملة مجتمعية لترسيخ المفهوم الصحيح لشعيرة بر الوالدين، وذلك عن طريق تثبيت الفكرة من ناحية علمية، ودعمها على مستوى الممارسة العملية.

وعن اهداف الحملة اوضح انها تهدف الى تعريف المجتمع بقيمة الوالدين، وعظم اجر طاعتهما والاحسان اليهما، والى تعميق المفهوم الصحيح لبر الوالدين، والتشجيع لتطبيق هذا المفهوم على ارض الواقع، وارشاد المجتمع للاساليب الصحيحة، والوسائل المحببة، والتي تكفل تحقيق التفاهم مع الوالدين والبعد عن العقوق، ونيل اجر البر بهما في الدنيا والآخرة.

واضاف الباطني ان في برهما زيادة في العمر والرزق، وان برهما.. طريق قصير لبلوغ قرب الله تعالى، وان في برهما غفران الذنوب، وانه الطريق الى الجنة.

