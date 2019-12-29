وطن النهار

الاهتمام بالتنمية البشرية وتدريب الكوادر البشرية يعد جزءا مهما في أي مؤسسة للنهوض بها وبالمستوى المهني والتعليمي والأكاديمي، وخاصة إذا كانت تلك المؤسسة أكاديمية، والتدريب اصبح ضرورة لمواكبة أحدث البرامج التدريبية والتعرف على كل ما هو جديد بمستوها وتطويرها.

«النهار» جالت في أروقة مقر مركز ابن الهيثم للتدريب بالهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب، اثناء تقديم الدورات لمعرفة انطباعات واراء المشاركين حول طبيعة الدورات وأهميتها وكيفية الاستفادة منها فإلى التفاصيل:

بداية قال المستشار م. وائل يوسف المطوع إن الرابطة تتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير عام الهيئة د. علي المضف لرعايته الكريمة للملتقى وإلى جميع ادارات الهيئة التي اسهمت في نجاح الملتقى وإلى جميع المحاضرين الذين اعطوا الدورات وكانوا خير عون للرابطة.

وأكد ان الرابطة ستكثف جهودها لتنظيم مثل هذه الدورات نظرا للحاجة الماسة لها وللاقبال الشديد عليها من قبل المدربين، وكذلك لتعم الفائدة على جميع أعضاء هيئة التدريب الراغبين بالتسجيل بها، مشيرا إلى ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدورات التي تلبي طموحات المدربين بكليات الهيئة بالتعاون مع جهات وخيارات عدة سوف تنتقي الهيئة الادارية أفضلها حسب الميزانية المتاحة والأوقات المناسبة للمدربين.

وأشار المطوع الى أن جميع الملاحظات التي ابداها أعضاء هيئة التدريب سوف تأخذها الرابطة بعين الاعتبار لتوفير كل ما يحتاجونه، لافتا إلى أن الرابطة تركز جهودها لافتتاح المقر الجديد بالشامية والذي سيكون نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الرابطة، وكذلك مكانة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تعد المؤسسة التعليمية الكبري بالكويت.

شكر وعرفان

بدورها، أرسلت د. بدور الصقعبي عضو هيئة التدريب بكلية التربية الاساسية برسالة شكر وعرفان إلى الهيئة الإدارية للرابطة لاهتمامها بالمدربين وحرصها على رفع مستواهم المهني والتدريبي، مشيدة بمستوى الدورات المقدمة في الملتقى وأنها مفيدة للارتقاء بمستواهم، موضحة أنها سجلت بإحدى الدورات كمشاركة لتطوير قدراتها، وشاركت بدورة أخرى كمحاضرة، وتمنت تكثيف هذه الدورات وتكرارها كل فصل دراسي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المدربين للاستفادة منها في حياتهم العملية والمهنية.

فرصة جيدة

من جانبه، أشاد عضو هيئة التدريب بكلية الدراسات التكنولوجية أ. عبدالله بوعباس بجهود الرابطة في تنظيم الملتقى التدريبي، وقال إن الدورات جاءت متنوعة وتفي باحتياجات المدربين، واعتبر الملتقى فرصة جيدة للمدربين من كليات الهيئة للالتقاء والتواصل، كما أن الدورات المقدمة توفر معلومات مميزة، مضيفا أن مثل هذه الدورات مهمة لعضو هيئة التدريب، ومطالبا بأن تكون المشاركة في مثل هذه الدورات متاحة أمام منتسبي الهيئة جميعا أو من خارج الهيئة لتعم الفائدة على الجميع، وأن يتم تبادل هذه الدورات بين التطبيقي وباقي وزارات الدولة المختلفة لتبادل الخبرات والتزود بالمعلومات المهمة وأن يتم طرح دورات تكون تابعة لديوان الخدمة المدنية.

وطالب بوعباس زملاءه اعضاء الهيئة الادارية بالرابطة بتكثيف الدورات والمؤتمرات، وأن يكون هناك تواصل وتنسيق مع الجهات المماثلة للهيئة خارج الكويت والتنسيق معها لعمل دورات وتبادل الخبرات.

شح في الدورات

من جهتها، قالت عضو هيئة التدريب بقسم الهندسة الالكترونية بكلية الدراسات التكنولوجية م. لطيفة خالد الدبوس أنها سجلت في دورة «كيف يعد المدرب مقترح بحث» نظرا لأهميتها، ووجدت أن هذه الدورة مفيدة لها في رسالة الماجستير وحرصت على التسجيل بها، خاصة أن الدورة بالفترة المسائية لأن دورات الفترة الصباحية تتعارض مع أوقات العمل، وقالت إن الرابطة مشكورة ما قصرت تلمست حاجة المدربين وقامت باختيار نوعية دورات تفيد أعضاء هيئة التدريب بشكل خاص أكثر من غيرهم، كما أشادت بتنوع الدورات المقدمة في الملتقى.

وبينت الدبوس أن السنوات الأخيرة شهدت شحا في الدورات المقدمة ولابد من تكثيفها، خاصة أننا كمدربين نحتاج نحو 73 أو 75 ساعة تدريبية للحصول على الترقية، وأطالب الرابطة بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة لتخفيض عدد الساعات التدريبية المطلوبة للترقية نظرا لعدم وجود دورات مطروحة، وفي حال تمكن المدرب من التسجيل بمثل هذا الملتقى فإنه بحاجة لخمس ساعات يوميا، إضافة للأعباء التدريبية داخل الكلية والمسؤوليات الأسرية والواجبات الاجتماعية، وهذا الأمر يشكل عائقا أمام المدربين خاصة للسيدات نظرا لمسئولياتهن الأسرية من تحمل مسؤولية بيت وأطفال، وبشكل عام فإن شرط حصول المدرب على 75 ساعة تدريبية للحصول على الترقية أمر شاق وصعب.

إقبال كثيف

وأكد عضو هيئة التدريب بقسم المكتبات في كلية التربية الاساسية الاستاذ يعقوب ملا يوسف أن التسجيل بالدورات كان صعبا نظرا لان المقاعد محدودة وهناك اقبال كثيف يفوق اضعاف المقاعد المحددة، مطالباً بأن يكون الاعلان عن مثل هذه الدورات قبل فتح باب التسجيل بأسبوع على الاقل ليتسنى للراغبين في المشاركة المفاضلة بين الدورات المقدمة واختيار ما يناسبهم منها، لأنه في بعض الاحيان لا ينتبه الشخص للرسائل التي تصله نظرا لعددها الكبير، مضيفا: أنا بالكاد تمكنت من التسجيل في دورة واحدة وكانت لدي الرغبة بالتسجيل في دورة أخرى ولم يتسنى لي ذلك، واشكر الرابطة على تنوع الدورات واتمنى التركيز بشكل اكبر على الدورات التي تقدم الجوانب التكنولوجية واستخداماتها في عملية التدريب والتقييم والاختبارات وإدارة المقررات وغيرها من الدورات المفيدة نظرا لأهميتها لعضو هيئة التدريب لتطوير ذاته وتطوير مستوى طلابه، كما تمنى تكرار هذه الملتقيات وأن يتم تنظيمها مرتان سنويا بدلا من مرة واحدة، ووجه شكره للرابطة والقائمين على الملتقى.

أسلوب شيق

من جانبها، ذكرت عضو هيئة التدريب بكلية التربية الاساسية أ. منيرة السنعوسي أنها إحدى المشاركات في دورة «أساليب التحفيز في التدريب» وأشادت بالملتقى بشكل عام وخصت المحاضرة بالدورة أ. هنادي العيادة، وقالت أن الدورة كانت ممتعة رغم أن وقتها بالفترة المسائية بعد يوم عمل شاق والالتزامات الاسرية إلا أن أسلوبها كان شيقا وممتعاً ولم نشعر بأي ملل، ونتمنى حضور دورات قادمة لها، مشيرة إلى أنها خريجة جامعة الكويت تخصص رياض أطفال، والتحقت في العام 2017 بالعمل كمدرب في كلية التربية الاساسية، وتطمح للحصول على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه، إلا أن مسئوليات الأسرة والأطفال تمنع الكثيرات من تحقيق هذا الطموح، واقترحت على إدارة الهيئة فتح المجال لها ولزميلاتها ممن يرغبن في الحصول على الماستر أن يحصلن عليه داخل الكويت مراعاة لظروفهن الأسرية والمسئوليات الثقيلة التي تقع على عاتقهن وتوفير عناء السفر عليهن، وتمنت على الرابطة تبني هذا المقترح ودعمه لدى إدارة الهيئة.

الاستعانة بالمدربين

أما أ. عزيزة حسين، فهي مدربة تربية عملية لغة انجليزية بكلية التربية الاساسية، وقالت أنها سجلت في دورتين بالملتقى، الاولى «التميز والإبداع في التدريب»، والدورة الثانية «قيادة التدريب الابداعي» وتوجهت بشكرها للرابطة لتقديمها مثل هذه الدورات الراقية في مستواها، كما أشادت بمستوى المحاضرين بالدورات.

واقترحت حسين على الرابطة تبني مقترح أن تقوم الأقسام العلمية بالاستعانة بالمدربين لتعويض العجز في أعداد الهيئة التدريسية بدلا من اللجوء الى المنتدبين من خارج الهيئة. واتفقت أ. شروق أحمد الدعيج عضو هيئة التدريب بكلية التربية الاساسية فيما طرحته زميلتها بضرورة الاستعانة بأعضاء هيئة التدريب بالاقسام العلمية فهم أولى وأجدر بالتدريس من المنتدبين من خارج الهيئة، وعن مستوى الدورات قالت أنها مدرب بتخصص التصميم الداخلي وسجلت في دورتين بالملتقى هما «التميز والابداع في التدريب» ودورة «أساليب التحفيز في التدريب» وأشادت بمستوى الدورات وتمنت تكرارها مع كل فصل دراسي.

كذلك اتفقت أ. سامية عبدالرضا عضو هيئة التدريب بمكتب التربية العملية بكلية التربية الاساسية مع من سبقوها بأهمية هذه الدورات للمدربين وضرورة تكرارها لأنها مفيدة وضرورية عند التقدم للترقية.

وقالت عبدالرضا أنها وزملائها بمكتب التربية العملية تعرضوا لظلم واضح وطالبت الهيئة بإنصافهم، موضحة أن ترقياتهم معطلة وضاع من اعمارهم 9 سنوات سقطت من مدة خدمتهم دون ذنب منهم، فبعد أن وصلت لمدرب (ج) هي ومجموعة من زملائها تمت إعادتهم لدرجة مدرب (أ) بدلا من ترقيتهم لمدرب (ب)، كما طالبت بتقليص عدد السنوات المطلوبة للتقدم للترقية بأن تكون كل 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

