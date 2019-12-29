وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ان الوزارة انهت جميع الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة باختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف الـ 12 الأحد المقبل بهدف توفير الاجواء المناسبة لهم. وهنأ الحربي في تصريح صحافي طلبة الصف الخامس وصفوف المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والـ 11 بمناسبة انتهاء اختباراتهم متمنيا لهم التفوق والنجاح الدائم. ودعا طلبة الـ 12 الى الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج، ولاسيما انهم في مرحلة دراسية مهمة تعد فاصلة ومصيرية في حياة كل طالب وطالبة من طلاب هذه المرحلة. وأكد الحربي ضرورة تذليل اي صعوبات ومعوقات قد تواجه الطلبة في هذه الفترة، لافتا الى اهمية بث الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات والعناية بالجانب القيمي والتوعوي الذي يعد احد اهم الركائز في محاربة الظواهر السلبية. وأفاد ان اعداد الطلبة المتوقع تقدمهم لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2019/2020 في التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 40943 طالبا وطالبة مبينا ان هناك 23055 طالبا في القسم العلمي و16555 طالبا في القسم الأدبي. وقال ان عدد الطلبة في اختبارات التعليم الديني يبلغ 1239 طالبا وطالبة وفي مدارس التربية الخاصة 94 طالبا وطالبة. وذكر ان اختبارات طلبة القسم العلمي ستنتهي يوم الأحد الموافق 12 يناير في حين يختتم طلبة القسم الأدبي اختباراتهم يوم الاثنين 13 يناير المقبل معربا عن أمنياته لجميع الطلبة بالتميز والتفوق وحصد الدرجات العالية.