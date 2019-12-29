مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها عن تشدد حكومي في تحصيل الديون المستحقة للحكومة تجاه الغير والتي قاربت من مستوى الملياري دينار بنهاية نوفمبر الماضي، حيث اشار تقرير وزارة المالية عن شهر نوفمبر الماضي بأن اجمالي الديون المستحقة بلغ 1.9 مليار، لافتة ان جهات حكومية اتخذت اجراءات صارمة للحفاظ على المال العام والتي من بينها: الوصول للمستهلكين بالاسم والعنوان من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اصدار تكليف بالوفاء لصاحب الدين او الورثة، عدم استفادة اي مستهلك من خدمات الوزارة الا بعد اتمام سداد الفواتير، اعتماد الوسائل الالكترونية للتحصيل تسهيلاً على العملاء، ادراج شرط براءة الذمة ضمن مناقصات الوزارة للمشاركة في اعمال مناقصات وزارة الكهرباء واتخاذ جميع الاجراءات التي كفلها القانون من خلال انشاء وحدة المطالبة القضائية. وقد كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل على سؤال برلماني في رده على سؤال برلماني ان اجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء قد بلغت 288 مليون دينار، فيما بلغت ديون وزارة النفط 862.5 مليون دينار ليصبح اجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط 1.15 مليار دينار وذلك حتى نهاية اكتوبر 2019 وهو ما يمثل 60.5 بالمئة من الديون المستحقة للحكومة بنهاية نوفمبر 2019 وفق تقرير وزارة المالية.

وأشار الفاضل الى ان مؤسسة البترول الكويتية لم يرد ذكرها ضمن الجهات المذكورة التي لها ديون مستحقة تجاه الغير وفق تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه في السؤال البرلماني الذي استشهد بتقرير الديوان الصادر في فبراير 2019.

وفي رده على تقديرات الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها، اشار الفاضل ان نسبة الديون التي يصعب تحصيلها لا يتجاوز 3.7 في المئة من اجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء، لافتاً ان من اسباب وجود الديون التي يصعب تحصيلها ما يلي:

? قصور في البيانات التعريفية للمستهلكين.

? مديونيات منذ عام 1990 يتعدز تحصيلها لمغادر اصحابها الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم.

? مديونيات نتيجة الوفاة وليس لهم ورثة.

? افراد غادروا البلاد بصورة نهائية.

