مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها ان عدد الكويتيين الذين تقدموا لوظيفة مهندس كهرباء قد بلغ 364 كويتيا اجتاز 196 منهم اختبار اللغة الانكليزية، فيما اجتاز اختبار التخصص والمقابلة الشخصية 46 كويتياً. ومن ثم تم قبول تعيين 32 منهم حسب خطة الشواغر المطلوبة في البترول الوطنية.

وأشار الفاضل في رد منه على سؤال برلماني ان حوالي 122 تم رفضهم بسبب عدم استيفائهم شرط الحد الأدنى لمعدل التخرج المطلوب و19 منهم لم يقوموا باستيفائهم شرط العمر و23 منهم لم يقوموا باستيفاء الشهادات العلمية المطلوبة.

وأوضح ان 10 منهم مضى عليه اكثر من 3 سنوات على تاريخ شهادة التخرج. و5 منهم لم يقوموا باستكمال المستندات المطلوبة في الاعلان.

وأشار الوزير الى ان اعضاء لجنة المقابلات الشخصية لتخصص الهندسة الكهربائية هم: مدير دائرة البحث والتكنولوجيا ورئيس فريق تخطيط المشاريع ورئيس فريق كفاءة الأداء الصناعي ورئيس فريق العمليات ورئيس فريق التوظيف ومدير عمليات التصدير في شركة KOC.

