مال وأعمال

دعا تقرير اقتصادي الحكومة الى ضرورة تفعيل اطر التجارة البينية بين الكويت وجيرانها من دول الخليج لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز نمو الناتج المحلي من خلال تعزيز التنافسية بالاسواق الاقليمية ومن ثم العالمية.

واضاف التقرير الصادرعن صندوق النقد العربي ان انخفاض التجارة البينية في دول مجلس التعاون الى حوالي 7.5 في المئة من اجمالي تجارتها السلعية يعكس درجة الضعف الكبير والذي يتطلب اعادة نظر في حين تبلغ نسبة التجارة البينية غير النفطية البينية غير النفطية من اجمالي التجارة غير النفطية 18.2 في المئة بالمقابل، تشير البيانات الاحصائية الى ارتفاع التجارة الخارجية مع دول الأسواق الناشئة والصين، الشريك الرئيس لدول مجلس التعاون والمستورد الرئيس للوقود المعدني.

والمح الى ان التجارة الخارجية تلعب دوراً مهما في قياس قدرة الدول التنافسية بالأسواق العالمية، فقد تبين من خلال ورقة بحثية حول قياس اثر التنافسية غير السعرية على الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج وجود اثر مؤشرات تنافسية التجارة على الناتج المحلي الاجمالي حيث استحوذ الوقود المعدني على نسبة تفوق 70 في المئة من اجمالي الصادرات السلعية.

وكشف التقرير عن تدني درجة تنوع الصادرات نسبيا بدول مجلس التعاون، ما ادى الى انخفاض عدد السلع ذات الميزة النسبة، حيث بلغ متوسط عدد السلع ذات الميزة النسبية 6 سلع، مشيرة الى ان درجة تأثر الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصدمات الخارجية عند انخفاض اسعار المنتجات غير النفطية اقل من درجة التأثير عند انخفاض اسعار المنتجات النفطية، حيث تسهم الصادرات النفطية بنسبة اعلى من الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، حيث تقدر نسبة تغطية الطلب المحلي على المنتجات السلعية غير النفطية من الأسواق الخارجية بنحو 47 في المئة.

وقال ان ارتفاع حصة الصادرات النفطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأسواق العالمية، ما ادى الى ارتفاع درجة تنافسيتها، كمحصلة لاستمرار الطلب على النفط، على الرغم من تغير الطلب العالمي خلال بعض السنوات نتيجة تقلب اسعار النفط بسبب الظروف الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية.

