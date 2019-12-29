loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البترول» تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

علي حامد
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 29 ديسمبر 2019

?
كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان شركة البترول الوطنية طرحت مزايدة لبناء وتشغيل مصنع لاستخلاص المعادن من العوامل الحفازة، مشيرة الى ان جميع المواد الحفازة المستهلكة الناتجة من الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (مصفاة الزور) سيتم ادراجها في المرفق المقترح.
ودعت الشركة الى اعادة فتح باب المشاركة بالتأهيل للشركات التي لم تتقدم بطلب المشاركة في هذا التأهيل سواء أكانت شركات محلية أو عالمية.
وحددت الشركة اخر موعد لتقديم الاوراق الخاصة بالمشروع 23 يناير المقبل.
وتعمل الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص من خلال المشاركة في عدد من المشاريع المهمة والقومية التي تعتمد عليها البلاد في زيادة الدخل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة