مال وأعمال

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كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان شركة البترول الوطنية طرحت مزايدة لبناء وتشغيل مصنع لاستخلاص المعادن من العوامل الحفازة، مشيرة الى ان جميع المواد الحفازة المستهلكة الناتجة من الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (مصفاة الزور) سيتم ادراجها في المرفق المقترح.

ودعت الشركة الى اعادة فتح باب المشاركة بالتأهيل للشركات التي لم تتقدم بطلب المشاركة في هذا التأهيل سواء أكانت شركات محلية أو عالمية.

وحددت الشركة اخر موعد لتقديم الاوراق الخاصة بالمشروع 23 يناير المقبل.

وتعمل الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص من خلال المشاركة في عدد من المشاريع المهمة والقومية التي تعتمد عليها البلاد في زيادة الدخل.

