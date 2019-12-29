مال وأعمال

فشل مشروع العملة الرقمية الخاصة بشركة فيسبوك المسمى ليبرا Libra في شكله الحالي، ويحتاج الى اعادة العمل عليه من جديد من اجل الموافقة عليه، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس سويسرا، حيث تسعى العملة المشفرة الى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقال اولي مورير، وزير المالية السويسري والرئيس المنتهية ولايته، لمحطة البث الاذاعي السويسرية SRF: لا اعتقد ان لدى ليبرا فرصة بشكلها الحالي، لأن البنوك المركزية لن تقبل سلة العملات التي تعتمد عليها، مضيفاً ان المشروع بشكله الحالي قد فشل.

وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها فيسبوك، والتي ستصدرها وتحكمها جمعية ليبرا في جنيف، مخاوف بين المنظمين والسياسيين تتراوح من الخصوصية الى قدرتها على التأثير في السياسة النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

وقال المسؤولون الذين يديرون المشروع، بما في ذلك ديفيد ماركوس، احد مؤسسي موقع فيسبوك: ان العقبات التنظيمية قد تؤدي الى تأخير الاطلاق بعد الموعد المقرر في شهر يونيو.

ويتم دعم العملة المشفرة باحتياطي من الأصول، مثل الودائع المصرفية والديون الحكومية التي تحتفظ بها شبكة من الشركاء، وتهدف هذا الهيكلية الى تعزيز الثقة وتجنب تقلبات الأسعار التي تعاني منها العملات المشفرة الأخرى.

وانسحبت منذ اوائل شهر اكتوبر شركات الدفع عبر الانترنت PayPal وStripe، وكذلك Visa وMastercard وغيرها من المشروعات وسط ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية الأميركية، وقد اشاروا الى احتمالات الاستخدام غير المشروعة للعملة وشددوا على السمعة المدمرة لشركة فيسبوك في مسائل الخصوصية وحماية البيانات.

كما اعربت البلدان والبنوك المركزية، وهي الكيانات الوحيدة المسموح لها قانوناً اصدار العملات في الوقت الحالي، عن قلقها حول السيادة، وأعرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في شهر اكتوبر عن مخاوفه، قائلاً: ليبرا غير مرحب بها على الأراضي الأوروبية، وأضاف لاحقاً «سنتخذ خطوات مع الايطاليين والألمان، لأن سيادتنا في خطر».

وأعرب مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر عن تحفظات اميركية، وقال حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد: بدون الضمانات اللازمة، فان شبكات العملات المستقرة على النطاق العالمي قد تعرض المستهلكين للخطر.

