مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عرضا حصريا لعملائه عبارة عن خصم قيمته 15% لحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة مسبقة الدفع، و10% لجميع حاملي بطاقات «بيتك» الأخرى، وذلك عند حجز تذاكر السفر والفنادق عبر باقات السفر من عطلات الكويتية، التابعة لنادي الواحة. وللاستفادة من الخصم، يتطلب من العميل التواصل مع عطلات الكويتية عبر الرقم 1806060، أو زيارة مقر نادي الواحة والعطلات في مواقعهما في برج راكان ومجمع الأفنيوز، حيث تستمر فترة الحجوزات للسفر لغاية 31 مايو، 2020.

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في «بيتك» نمر ياسين، ان هذا العرض الخاص يأتي استمرارا لريادة «بيتك» في مكافأة عملائه ومنحهم تجربة مصرفية فريدة ومميزة، ويأتي في اطار مواصلة سلسلة الخصومات والعروض الحصرية التي يطلقها البنك للعملاء على مدار العام، الأمر الذي يضيف ميزة تنافسية للبنك، ويقطع أشواطا في خدمة العملاء وتلبية تطلعاتهم.

وأشار ياسين في تصريح صحافي، الى أن عروض وخصومات «بيتك» لحاملي بطاقاته تلقى زخما غير مسبوق وتشهد إشادة وترحيب كبيرين من العملاء.

وأضاف أن «بيتك» نقل مفهوم الحملات المصرفية والعروض الى مستوى جديد، منوها بحملة «رحلة 18 مليون ميل تبدأ ببطاقة»، الخاصة بحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة ماستركارد المسبقة الدفع، والتي أطلقها بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة، وتتضمن أكثر من 300 فائز بجوائز اجمالية تصل الى 18 مليون ميل، مبينا أنها جاءت استكمالا لحملتي «رحلة 6 ملايين ميل تبدأ ببطاقة»، و«رحلة 12 مليون ميل تبدأ ببطاقة» السابقتين، ومؤكدا انها لن تكون الأخيرة، حيث نوه أن بجعبة «بيتك» الكثير من المفاجآت والعروض للعملاء.

وذكر ياسين بعضا من العروض الحصرية التي أطلقها البنك للعملاء ولاقت صدى واسعا مثل: أضخم فعالية تسويقية بمنح جميع عملاء «بيتك» خصم 40% على متجر «ايس ستور» للمعدات المنزلية، وكذلك عرض الحصول على 10 أميال مقابل كل دينار عند استخدام بطاقة «بيتك» نادي الواحة مسبقة الدفع لدى سفريات الأسطورة والحصول على 20 ميلا مقابل كل دينار عند استخدام بطاقة «بيتك» نادي الواحة مسبقة الدفع لدى مجموعة لاند مارك، وخصم لغاية 15% على رحلات الخطوط الجوية الكويتية لحاملي بطاقات «بيتك» الائتمانية وبطاقات «بيتك نادي الواحة» مسبقة الدفع، وخصم 10% على حجوزات تذاكر الطيران والفنادق بالشراكة مع موقع وتطبيق المسافر، وأيضا منح العملاء خصم 50% بالتعاون مع أسواق Trolley عند استخدام KFH Wallet، وخصم 50% بالتعاون مع نخبة من المطاعم كل يوم اثنين عند استخدام KFH Wallet أو الدفع بخاصية «الواي فاي» Tap، وغيرها الكثير من باقات العروض الحصرية.

وقال ان حملة «استمتع بتجربة مميزة في لندن مع بطاقات «بيتك» فيزا للسحب الآلي» منحت 6 من عملاء «بيتك» مع مرافق لكل منهم رحلة العمر إلى لندن لمدة 6 أيام على متن طائرة خاصة مع إقامة في جناح خاص في أحد الفنادق الفخمة، وسيارة فاخرة مع خدمة سائق، ومنحة نقدية قيمتها 2000 دينار للتمتع في التسوق.

وشدد ياسين على أهمية الشراكة مع مؤسستي ماستركارد وفيزا العالميتين، التي أثمرت تخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، بما ساهم بتعزيز مستوى رضا العملاء ومعدلات استخدام البطاقات وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» فى مجال البطاقات بانواعها المختلفة، مؤكدا مواصلة الابتكرار وتعزيز الريادة في سوق البطاقات المصرفية ليكون «بيتك» دائما الخيار الأول للعملاء والرقم الأصعب في سوق المنافسة.

من جانبه، قال مدير إدارة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري: تعتبر بطاقة نادي الواحة من انجح البطاقات على مستوى منطقة الخليج العربي، حيث حصلت الخطوط الجوية الكويتية على جائزة أفضل بطاقة في منطقة الخليج من قبل شركة ماستر كارد». وتابع المطيري: «سعداء بشراكة الخطوط الجوية الكويتية مع «بيتك» والتي تعد من أنجح الشراكات التي تختص ببطاقات مسبقة الدفع، حيث ان تلك الشراكة أسهمت بشكل كبير بنمو قاعدة العملاء عشرات الآلاف من العملاء شهرياً، وحيث أن تلك الزيادة تعزز من عملية التعاون المشترك والتي بدورها تعود بالفائدة على وطننا الحبيب الكويت بتنمية وتقوية الاقتصاد الوطني.

