مال وأعمال

شارك البنك التجاري في معرض «فود باز» «Food Buzz» الذي أقيم في الساحة الخارجية لمجمع الراية على مدى يومين ، والذي تم تنظيمه من قبل عدد من الشباب الكويتي الطموح وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وجاءت مشاركة وتواجد البنك في هذا الحدث ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الكويتية الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والأغذية والمشروبات من ناحية أخرى.

وعلى هامش المشاركة في هذا المهرجان، قام البنك بتقديم مجموعة من الهدايا للمشاركين في هذه الأنشطة. وأقام البنك جناحاً لتعريف زوار المعرض على الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه وكذلك المزايا التي تتمتع بها البطاقات الصادرة عن التجاري ومنها بطاقة فيزا Signature التي توفر لأصحابها باقة فريدة من المزايا الحصرية التي تم اختيارها بكل عناية ودقة لتتناسب مع احتياجات العملاء لما تقدمه من مكافآت كبيرة وعروض مميزة حول العالم، علماً بأنه يمكن للعملاء الحصول على البطاقة من دون رسوم لفترة 5 سنوات وأنه من ضمن المزايا الحصرية لهذه البطاقة أنها توفر للعملاء إمكانية الاسترداد النقدي بنسبة تصل إلى 3% من قيمة مشترياتهم شهريا عند إتمام عمليات الشراء باستخدام بطاقة فيزا Signature الصادرة عن البنك التجاري، إلى جانب الدخول المجاني إلى أكثر من 900 صالة انتظار في المطارات حول العالم مع حصولهم هم وعائلاتهم على تأمين سفر مجاني يصل إلى 500 ألف دولار من Visa خلال جميع الرحلات ولمدة 90 يوما، وذلك عند شراء تذاكر السفر بواسطة بطاقة فيزا Signature.

كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة الكونسيرج (المساعد الشخصي) الدولية والمحلية المتاحة على مدار الساعة والتي تزود حاملي بطاقة فيزا Signature بمجموعة شاملة من الخدمات الشخصية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم.

بالإضافة إلى ذلك فإن بطاقات الماستركارد وورلد، ماستركارد البلاتينية و المسبقة الدفع التي تحمل شعارا مشتركاً مع الخطوط الجوية البريطانية توفر خدمات مميزة و فرصا لتجميع نقاط «أفيوس Avios» لاسترداد النقاط واستبدالها برحلات طيران مع الخطوط الجوية البريطانية أو أي من شركات الطيران الثلاث عشرة والمنضوية تحت تحالف One World.

ويواصل البنك التجاري تأكيد مفهوم المسؤولية المجتمعية الشاملة من خلال دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تهم قطاعات عريضة من المجتمع ومنهم فئة الشباب.

