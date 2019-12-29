مال وأعمال

أطلق مجمع «المهلب مول» كعادتة السنوية احتفال السنة الميلادية الجديدة، والذي يتخلله عدد كبير من العروض والاحتفالات والجوائز، لمنح الرواد فرصة للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفوز بجوائز قيّمة، فضلاً عن توفير تجربة تسوّق ممتعة وغير مسبوقة. حيث المسابقات للأطفال مع الجوائز القيمة و الفرق الموسيقية المتنوعة من يوم 31 ديسمبر الى يوم 3 يناير من السادسة و النصف مساءً الى العاشرة و النصف مساءً.

و تعكس تلك الفعاليات و الاحتفالات رؤية «المهلب مول» التي تركّز على تعزيز ثقافة الضيافة في الكويت، من خلال إقامة مثل هذه الاحتفالات الناجحة التي توفر تجارب لا تنسى للعملاء والزوار، على حد السواء. ويحتل «المهلب مول» موقعاً مميزاً في قلب مدينة حولي، ويمتاز بتصميمه على شكل سفينة تاريخية، إضافة إلى تصميمه الداخلي الذي يوفّر بيئة جاذبة لرواده. ويتألف المجمع من 5 أدوار تضم المحال والعلامات التجارية وعدداً من المطاعم المشهورة والمرافق الترفيهية، ما يجعله وجهة تستقطب المتسوقين من جميع أنحاء الكويت.

