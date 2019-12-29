مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن استكمال العمل في مشروع توسعة وتحديث مستودع الأحمدي، ودخول المشروع بالتالي حيز التشغيل الفعلي. وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، والناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي، إن تشغيل هذا المستودع يعزز من إمكانات الشركة، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية. وأوضح أن عملية توسعة وتحديث المستودع زادت من سعته التخزينية بشكل كبير، بالتوازي مع زيادة عدد منصات التحميل الملحقة به. وأشار العجمي إلى أن المشروع شمل إنشاء 11 خزانا لوقود السيارات والديزل والكيروسين، بسعة تخزينية تصل إلى 1,430,000 برميل، إضافة إلى إنشاء 17 منصة تحميل، و18 مضخة، منوها إلى أنه سيتم التحكم بنظام إدارتها عبر غرفة مراقبة مركزية، ترتبط آليا بمحطات الوقود. وأثنى العجمي على الجهود التي بذلها أعضاء فريق التشغيل بدائرة التسويق المحلي، والعاملون من دائرة المشاريع، والتي تكللت بتشغيل المستودع بنجاح وبشكل آمن، وضمن خطة التنفيذ المرسومة.

