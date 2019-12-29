مال وأعمال

بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، وطبقاً لقرار اتحاد مصارف الكويت، يعلن بنك الخليج عن إغلاق فرعه الرئيس وجميع الأفرع الأخرى اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير وحتى يوم السبت الموافق 4 يناير، على أن يستأنف البنك نشاطه اعتبارًا من بداية الأسبوع في يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020. وسيواصل بنك الخليج خدمة عملائه على مدار الساعة عن طريق مركز خدمة العملاء، وذلك على الرقم 1805805. كما ستعمل أجهزة الصرّاف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج خلال العطلة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11:45 ليلًا في كل من الفروع التالية: الجابرية، والشعب، والفحيحيل (إلكترونيات الغانم)، وجنوب السرة (السلام). وبإمكان العملاء أيضاً استخدام خدمة الـ «واتس آب» على الرقم 65805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو زيارة موقع البنك الإلكتروني www.e-gulfbank.com، للحصول على المزيد من المعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك. إلى جانب ذلك، يستطيع العملاء أيضاً إجراء معاملاتهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال أو من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

