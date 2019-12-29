مال وأعمال

كان عام 2019 عاماً حافلًا بالنشاطات الاجتماعية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي – حيث عمد قطاع التواصل المؤسسي الى ترسيخ مكانة البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم الرعاية والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المختلفة، وكذلك الأنشطة المتنوعة في شتى مجالات العمل الإنساني والخيري التي تؤكد اهتمام البنك بخلق قيمة اجتماعية مضافة، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق أثر إيجابي يترك بصمته على فئات المجتمع المستهدفة من وراء برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك.

وعلى مدى عقود مضت حرص البنك التجاري على توطيد علاقاته بالمجتمع الذي يعمل فيه من خلال سعيه المستمر لإرساء مفاهيم مبتكرة لأنشطة المسؤولية الاجتماعية، فكان دوماً صاحب السبق والريادة في طرح المبادرات الإنسانية وتقديم المساعدة الخيرية ورعاية الفعاليات الاجتماعية والرياضية والتربوية والتعليمية والثقافية وغيرها.

وفي هذا الصدد، ألقت نائب مدير عام – قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع الضوء على برامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري خلال عام 2019 ، منوهة في هذا الصدد إلى اهتمام التجاري منذ إنشائه في ستينيات القرن الماضي ببرامج المسؤولية المجتمعية والمساهمة في جهود التنمية الوطنية في المجال الاجتماعي والنشاطات الاجتماعية والإنسانية التي تخدم أفراد المجتمع كافة، وخصوصـاً ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلاقا من حرص البنك على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والنشاطات التي تخدم جميع فئات المجتمع وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، قام قطاع التواصل المؤسسي بتقديم الدعم لماراثون «أنا أقدر» الذي نظمته حركة الزهرات والمرشدات التابعة للإدارة العامة للتعليم الخاص، وقد جاء هذا الدعم ضمن رسالة البنك الرامية إلى دعم أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة وإيماناً منه بضرورة تعزيز قيم التواصل مع كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي بداية العام الدراسي الجديد، قام البنك بتوزيع المستلزمات الدراسية والأجهزة المتعلقة بالنشاطات التعليمية لمتحدي الإعاقة بمدارس وزارة التربية الخاصة.

أنشطة وفعاليات

وذكرت أماني الورع أنه تجاوباً مع الفعاليات الخيرية والإنسانية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل ، فقد نظم قطاع التواصل المؤسسي زيارة لمرضى مستشفى الرازي لتهنئتهم بحلول شهر رمضان الكريم ومشاركتهم فرحة حلول الشهر الفضيل. وكذلك قام بتنظيم زيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي للاحتفال مع نزلاء ومراجعي المستشفى فرحة القرقيعان. وفي مبادرة جديدة أعد البنك مائدة الإفطار لكل من موظفي قطاع شؤون العمليات المركزي (112) ورجال جناح طيران الشرطة في قاعدة الشيخ نواف الأحمد الجوية التابعتين لوزارة الداخلية وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة لضمان سلامة وأمن وراحة الجميع في جميع الأوقات وخصوصاً خلال ساعات الذروة في شهر رمضان. وذكرت أماني الورع أنه للعام الثامن على التوالي، واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء، حيث استمر البنك في ترتيب الزيارات في المناسبات المختلفة لفئة عمال التنظيف والبناء في مواقع أعمالهم تقديراً لجهودهم في المحافظة على البيئة الكويتية نظيفة وصحية. ومع حلول شهر رمضان قام البنك للسنة الرابعة على التوالي بإطلاق حملة «سحوركم علينا» وذلك بتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم.

