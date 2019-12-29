مال وأعمال

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كشفت أحدث احصائية عقارية لـ «النهار» عن تراجع تداولات شقق التمليك خلال الشهور العشر الاولى من عام 2019 بنحو 18 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي، موضحة انه تم تداول 676 شقة تمليك بقيمة 47.132 مليون دينار بمساحة اجمالية 60.741 الف متر مربع، وذلك في 16 منطقة سكنية . وأشارت الاحصائية الى انه تم تداول 662 شقة استثمارية بنسبة 79.7 في المئة مقابل 14 شقة خاصة بنسبة 2.1 في المئة. وأوضحت الاحصائية ان الاقبال كان على شراء الشقق في محافظة الاحمدي حيث استحوذت على نسبة 54.8 في المئة من تداولات الشقق نظراً لانخفاض أسعارها في مناطق المنقف والمهبولة والفنطاس وأبوحليفة وتوسعة شمال الفنطاس، بينما كانت أغلى المناطق في الشقق محافظة العاصمة التي شهدت تداول 35 شقة تمليك في مناطق بنيد القار والشرق وشمال غرب الصليبخات. وحافظت باقي المحافظات على المستويات السعرية لشقق التمليك بها حيث شهدت محافظة حولي تداول 178 شقة بنسبة 26.3 في المئة من اجمالي التداولات وتوزعت المبيعات في مناطق حولي والسالمية والجابرية والشعب والشعب البحري، بينما شهدت محافظة مبارك الكبير تداول 76 شقة بنسبة 11.2 في المئة من اجمالي التداولات بمنطقة صباح السالم، واخيرا محافظة الفروانية التي شهدت تداول 17 شقة تمليك بنسبة 2.5 في المئة في مناطق خيطان والفروانية والرقعي. أما عن تداولات الشقق وفقاً للمناطق فقد احتلت منطقة المهبولة المركز الأول بتداول 191 شقة بنسبة 33.8 في المئة، تليها منطقة السالمية التي شهدت تداول 79 شقة بنسبة 14.5 في المئة، وفي المركز الثالث منطقة صباح السالم بعدد 76 شقة بنسبة 13.9 في المئة، المركز الرابع بفارق كبير منطقة الفنطاس التي شهدت تداول 49 شقة بنسبة 8.7 في المئة.

جمود وركود

«النهار» استطلعت آراء خبراء العقار في نشاط تداولات هذا القطاع الحيوي وإشكاليته وكيفية إيجاد حلول لها . في البداية قال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان الاستثمار في الشقق التمليك من خلال اعادة تأجيرها يعد اسهل طريقة للاستثمار بين القطاعات المختلفة وذلك لضمان عوائده ولكن الاشكالية في تمويله ثم عند اعادة بيعه حيث يعاني السوق من حالة الركود والجمود في ذات الوقت. وزاد الغانم ان سوق العقار مستمر في حالة الركود والتي بدأت مع الاجازة الصيفية ولاسيما في القطاع الاستثماري إلا ان موجة الركود استمرت في الفترة الحالية موضحا أن أي تأثير سلبي على القطاع الاستثماري سيرتد على القطاعات الاخرى ولاسيما القطاع الاسكاني إذ أنها في النهاية محافظ استثمارية. وحول عدم إقبال المواطنين او المستثمرين على الاستثمار في قطاع شقق التمليك رأى الغانم ان ثقافة المجتمع، حيث يفضل المواطنون السكن في منازل خاصة، كما ان الشقق في الكويت أغلى بكثير لو تمت مقارنتها بأسعار الشقق في البلدان الأخرى، إضافة إلى العديد من الاختلالات والمشاكل منها غياب اتحاد الملاك، على الرغم من وجود هذا القانون لكنه غير ملزم بالتعامل معه.

مشكلة التمويل

وأكد الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود أن هناك انخفاض كبير في تمليك وتأجير الشقق بالسوق العقاري وذلك نظرا لحالة الركود التي يشهدها السوق وذلك في اطار تراجعات باقي قطاعات العقار خاصة مع تعاظم مشكلة التمويل وذلك منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي حد من تمويل الشقق حيث يحتاج المستثمرفي قطاع الشقق فلابد من وجود ملائة مالية ومن يملك السيولة تتاح له الفرص الاستثمارية .

ودعا الحمود الى تنظيم قطاع شقق التمليك له أهمية كبيرة، والمحافظة عليه، ووضع الضوابط التي تضمن تنافسيته وجاذبيته للمواطنين والمستثمرين خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، مشددا على ان وجوب تحفيز شركات التطوير العقاري نحو بناء الشقق بنماذج مختلفة تتناسب طبيعة المواطن، وبمساحتها كبيرة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشركات المطورة، فهناك العديد من الشقق تشطيباتها سيئة ولا تصلح للسكن ورأى الحمود أن السماح للوافدين بتملك الشقق تعد خطوة لابد للدولة أن تتخذها، لان مردودها سيعود بالنفع على القطاع العقاري والشركات المطورة وقطاع البنوك، مضيفا انه لابد من تنظيم قطاع شقق التمليك لحماية حقوق ملاك الشقق ووجوب إلزام الجميع بالتعامل مع اتحاد الملاك. ومن جانبه، قال امين عام اتحاد العقارين أحمد الدويهيس ان هناك تراجعاً في الطلب على الشقق نتيجة ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالمبالغ التي استثمرها فيها لافتا الى ان القيود التي فرضتها البنوك على التمويل العقاري وخاصة السكني وتحتاج من المستثمرين في هذا القطاع ان يكون لديهم ملاءة مالية. وزاد الدويهيس ان معدل اسعار الشقق التمليك في السوق مبالغ فيها نسبيا بالمقارنة بباقي القطاعات العقارية رغم انه استثمار مجد وممتاز في عوائده اذا كان هناك عرض وطلب،مشددا على ان قطاع الشقق يعاني من العديد من الاختلالات والمشاكل التي تحتاج الى تنظيم عاجل لمواجهة حالة العزوف من قبل المواطنين، وأيضاً المستثمرين والمطورين. وأضاف الدويهيس ان منتج الشقق التمليك يحتاج الى فتح الباب للتمويل العقاري لان السوق محتاج الى هذه الآلية.

6 عوامل مؤثرة

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر ان تراجع تداولات الشقق السكنية يعود أولا وأخيرا الى حزمة من العوامل المؤثرة في الطلب على العقار وهي:

1 - الطلب في السوق حاليا على المساحات فوق 100 متر والتي تتواءم مع قرض المرأة وهذه النوعية من الشقق قليلة نسبياً والغالبية المعروض في السوق مساحات صغيرة وهي غير مطلوبة حاليا ولا يوجد رغبة في شرائها، لافتا الى ان هناك طلب ايضا على الشقق التي تزيد على مساحة 200 متر والتي تتماشى مع اشتراطات القرض الاسكاني 70 الف دينار للمواطنين. 2 - سوق تشييد الشقق التمليك يكاد يكون متوقفاً في الآونة الاخيرة وذلك لابتعاد الشركات عن بناء مثل هذه الوحدات نتيجة تشبع السوق بالمعروض منها ولذا تحول الأمر الى إشكالية لان المستثمر يفضل شراء وحدات جديدة او تحت الانشاء ليكون أول مالك رافضاً ان يكون ثاني مالك لان المالك الاول سيسعى لتحقيق ربحية من جراء استثماره .

3- توقف المعارض العقارية أسهم في توقف عرض هذه النوعية من العقارات في السوق المحلي 4 - توقف البنوك عن تمويل الشقق السكنية وهو ما يمثل اشكالية كبيرة امام المستثمرين لشراء شقة للاستثمار المالي فيها .

5 - الأمر الآخر إن هناك ازمة امام ملاك هذه الشقق في استثمارها خاصة مع التراجعات المتتالية في الايجارات للوحدات الاستثمارية في المناطق المختلفة مثل المهبولة وغيرها .

6 - الإشكالية الاخيرة التي تسببت في تراجع الطلب على الشقق السكنية هو عدم وجود اتحاد ملاك اجباري وهو امر مهم جدا. وأضاف حيدر إن عدم تمكين الوافدين من امتلاك الشقق في الكويت، أضعف تداولات هذا القطاع كثيراً، إذ يعتبر الوافدون الفئة الرئيسة والمستهدفة من قطاع الشقق والقطاع الاستثماري عموماً، ومعظم دول العالم تسمح للوافدين بتملك الشقق.

14 شقة بـ 1.4 مليون!

شهدت الشهور العشرة الاولى من عام 2019 تداول 14 شقة خاصة على مساحة 2414.397 مترا بقيمة 1.4 مليون دينار، توزعت بين 6 شقق في المهبولة بقيمة 503 الف دينار و3 شقق في كلا من صباح السالم بقيمة 321 الف دينار وشمال غرب الصليبخات بقيمة 480 الف دينار وشقتين في الفنطاس بقيمة 96.666 الف دينار .

8 شقق بمليون دينار

شهدت الشهور العشرة الاولى من عام 2019 بيع 8 شقق دوبليكس استثماري على مساحة 1718.77 مترا بقيمة مليون دينار، توزعت بين 4 شقق في المهبولة بقيمة 508.5 آلاف دينار و3 شقق في الفنطاس بقيمة 325 الف دينار،وشقة في شمال توسعة الفنطاس بقيمة 155 الف دينار .

