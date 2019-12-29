مال وأعمال

قال تقرير متخصص ان «هيئة أسواق المال» و«البورصة» و«المقاصة» واصلت جهود تحقيق نجاح متصل في توفيق أوضاعها وفق متطلبات الأسواق الناشئة، وتم ترقية بورصة الكويت إلى مصاف تلك الأسواق، سابقاً على مؤشري FTSE Russell»» و«Standard & Poor’s» وحديثاً على مؤشر MSCI. وما بين شهر مايو الفائت وشهر ديسمبر الحالي، استطاعت البورصة وشريكيها الإيفاء بآخر متطلبين لمؤشر MSCI كما وعدوا وقبل الموعد المحدد، وبحلول شهر مايو 2020 سوف تستقبل البورصة استثمارات غير مباشرة جديدة بحدود 3.5 مليارات دولار.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الأهمية ليست للمبلغ المحتمل استثماره في البورصة، فالمبلغ لا يتعدى 2.94 في المئة من قيمتها الرأسمالية الحالية، كما وليس لدى الكويت شحة في مستثمرين يملكون فائض سيولة، الأهمية تأتي من الارتقاء بمستوى التنظيم والشفافية، وتأتي من دعم مستوى ثقة ظل لفترة طويلة مفقود منذ أزمة عام 2008 وحتى أولى ترقيات البورصة.

وقال إن الحاجة إلى الثقة ليست لشركات السوق الأول التي تمتع بمستوى ثقة مرتفع ترجحه حصولها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الفائت على 80.9 في المئة من كل سيولة البورصة، ومعها حققت مكاسب مرتفعة لأسعارها حيث كسب مؤشر السوق الأول نحو 31.5 في المئة. الحاجة إلى الثقة هي في احتمال امتدادها لتشمل شركات السوق الرئيس التي لم تحصل منذ بداية العام الحالي حتى 26 ديسمبر الماضي سوى على 19.1 في المئة من سيولة البورصة، تلك الشحة في السيولة خصت نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة بنحو 1.1 في المئة من سيولة البورصة. وليس المطلوب هو الدعوة لضخ سيولة اصطناعية لأي شركة ما يرتقي بمستوى المخاطر، ولكن لأن أكثر من نصف الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمتها الدفترية يراوح ما بين 30 في المئة -80 في المئة بالمقارنة بقيمها السوقية، كثير يعتبر فرصة استثمارية واعدة.

وأكد التقرير أن الجهات الثلاث المسؤولة عن البورصة بحاجة إلى أن تكمل جهودها بالاستمرار في عملية الغربلة للشركات المدرجة، ونعتقد أن هناك ثلاث خطوات مستحقة لمزيد من الارتقاء. الخطوة الأولى، هي في المزيد من التدقيق على البيانات المالية لتلك الشركات من أجل التحقق فيما إذا كانت قيمة أسهمها الدفترية قريبة من قيمتها العادلة. الإجراء الثاني هو في عدم التخوف من انسحاب شركات مدرجة، فالغرض من الإدراج هو تحقيق مستوى مقبول لسيولة السهم، وما لم يتحقق ذلك يتحول الإدراج إلى عبء مالي على الشركة، وإلى فائض معروض غير مرغوب للبورصة، والمطلوب هنا هو تشجيع الشركات الراغبة في الانسحاب على المضي في قرارها. الإجراء الثالث، هو في تشجيع تأسيس صناديق عامة أو خاصة غرضها الإفادة لما يتيحه الضغط على أسعار شركات مدرجة بشراء حصص سيطرة فيها وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وفي ذلك مصلحة للبورصة بالحد من المعروض والارتقاء بالنوعية، ومصلحة للمستثمر لأنها استثمارات مربحة تحتاج لبعض المال وبعض الصبر وبعض الجهد.

