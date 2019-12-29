مال وأعمال

ناقش تقرير «الشال» ما حققه قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 744.7 مليون دينار ، بارتفاع مقداره 40.3 مليون دينار ونسبته 5.7 في المئة مقارنة بنحو 704.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2018. ذلك تحقق رغم انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 4.8 ملايين دينار أو نحو 0.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.354 مليار دينار مقارنة بنحو 1.359 مليار دينار ، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية للبنوك بنحو 17.9 في المئة أو بنحو 311.5 مليون دينار ، أي بقيمة أعلى قليلاً من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية الذي ارتفع بنحو 306.7 ملايين دينار أي بنسبة 9.9 في المئة. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع في مستوى الأرباح ليس شاملاً، فالأرقام تشير إلى أن 4 بنوك حققت انخفاضاً في مستوى أرباحها خلال الفترة، ولكن ارتفاع مستوى أرباح 6 بنوك أخرى عوض الانخفاض وزاد لتصبح الخلاصة ارتفاع مستوى الأرباح لكل القطاع.

أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 251.1 مليون دينار ، فقد ارتفعت بنحو 0.8 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2018 البالغة نحو 249 مليون دينار ، وارتفعت بنحو 1.4 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثاني من العام الحالي البالغة نحو 247.7 مليون دينار ، وارتفعت أيضاً بنحو 2.1 في المئة عن أرباح الربع الأول البالغة نحو 245.9 مليون دينار.

واستمرت البنوك وإن بوتيرة أدنى في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 491.7 مليون دينار مقارنة بنحو 548.3 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 56.6 مليون دينار أو بنسبة 10.3 في المئة، أي أن جانب من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 438.8 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 58.9 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 2.4 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 305.9 ملايين دينار، ومثلت نحو 41.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 10.8 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى ظل ينمو بمعدلات أعلى.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 17.1 ضعفاً، مقارنة بنحو 15.1 ضعفاً للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفض قليلاً العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.17 في المئة مقارنة بنحو 1.20 في المئة. وانخفض أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 9.1 في المئة مقابل 9.5 في المئة.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 302.2 مليون دينار (ربحية السهم 46 فلساً) أو نحو 40.6 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 10.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

