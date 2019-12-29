مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استدعاء 17644 سيارة لعيوب مصنعية في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت في بيان إنها استقبلت، خلال الفترة ذاتها، 376 شكوى من خلال الخط الساخن او المراكز المتواجدة في المحافظات، مضيفة أن ادارة قمع الغش التجاري سجلت مخالفة واحدة تثبيت بلد منشأ.

وذكرت أن أن مركزي الأفنيوز والأندلس التابعين ادارة حماية المستهلك، أصدرا 900 ترخيص عروض معلنة وتخفيضات وتنزيلات وجوائز وهدايا مجانية، مبينة أنها حصلت رسوما مقابل ذلك بلغت 34.7 ألف دينار.

وأوضحت «التجارة» ، أن مركز الافنيوز أصدر رخص لـ 394 عرضاً معلناً برسوم محصلة 6236 بلغت دينار و 155 ترخيصا للجوائز والهدايا المجانية برسوم بلغت 16560 الف دينار، فيما منح مركز الاندلس 351 ترخيصا برسوم 11905آلاف دينار.

