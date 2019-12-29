مال وأعمال

وافق رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي «أي ما يعادل حوالي 85 مليون دولار»؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معاً بغرض تمويل مشروع الطريق.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي برئاسة د.مصطفى مدبولي ، ويهدف مشروع الطريق العرضي 4 إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.

ويشمل المشروع أعمال إنشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومتراً إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 أمتار لكل حارة) وبعرض إجمالي يبلغ 46 مترا تشمل جزيرة وسطية يبلغ عرضها 20 متراً وأكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2 متر خارجيا و0.5 متر داخلياً، كما يشمل المشروع أعمال منشآت الصرف السطحي، وأعمال الحماية والسلامة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ.

ويعد الصندوق من أكثر الصناديق المهتمة بتمويل ودعم مشروعات التنمية في مصر وخاصة في منطقة جزيرة سيناء وتعد مصر أكثر الدول استفادة والتزاماً في سداد القروض التنموية من الصندوق، وجاءت أكبر قيمة قرض مقدم من الصندوق في 2019 من نصيب جمهورية مصر العربية، في أكتوبر الماضي بقيمة مليار دولار لتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، قدمت من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2020إلى2022، وتبلغ قيمة تمويلات الصندوق لتنمية سيناء حتى الآن أكثر من ملياري دولار قدمت خلال 6 سنوات، فيما تقدر محفظة التعاون بين مصر والصندوق 3.682 مليارات دولار ممثلة في 52 مشروعاً أغلبهم بسيناء، سحب منها حتى الآن حوالي 704 ملايين دينار أي ما يعادل حوالي 67 في المئة من إجمالي مبلغ القروض المقدمة، وسدد منها حوالي 327 مليون دينار أي ما يعادل حوالي 31 في المئة من إجمالي المبلغ المسحوب.

