مال وأعمال

شهد عام 2019 العديد من الأحداث الاقتصادية حول العالم وفيما يلي أبرز 46 حدثاً:

? 7 يناير/ الاتحاد الأوروبي يعلن أن تمويل المساعدات الانسانية المتوقعة لعام 2019 لدعم اللاجئين في تركيا يبلغ 640 مليون يورو.

? 8 يناير/ رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يعلن استقالته من منصبه بنهاية شهر يناير بعد ست سنوات قضاها في منصبه 16 يناير/ الاتحاد الأوروبي يعتمد أعلى ميزانية انسانية سنوية على الاطلاق بقيمة 1,6 مليار يورو لعام 2019.

? 19 يناير/ مجلس التنسيق السعودي - الاماراتي يعلن اطلاق 7 مبادرات استراتيجية وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي بين البلدين في مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الامدادات وغيرها.

? 19 يناير/ وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه أيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

? 21 يناير/ الاقتصاد الصيني يسجل في عام 2018 أبطأ معدل نمو له منذ عام 1990 بنسبة نمو بلغت 6?6 في المئة.

? 21 يناير/ مكتب الاحصاءات الأوروبي (يوروستات) يعلن ان العجز الحكومي العام من الناتج المحلي الاجمالي في الاتحاد الأوروبي بلغ 0?6 في المئة خلال 2018.

? 22 يناير/ فرنسا تفرض غرامة 50 مليون يورو على شركة غوغل - عملاق التكنلوجيا الأميركي- وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

? 1 فبراير/ اتفاقية تحرير التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ.

? 14 فبراير/ شركة طيران الامارات توقع عقدا لشراء 70 طائرة جديدة من شركة (ايرباص) الأوروبية لصناعة الطائرات بمبلغ 21.4 مليار دولار أميركي.

? 14 فبراير/ شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات تعلن توقفها عن انتاج طائراتها من طراز (ايه 380) العملاقة اعتبارا من عام 2021.

? 18 فبراير/ انطلاق أعمال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته الـ129 والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان بالعاصمة مسقط.

? 20 فبراير/ الهند والسعودية توقعان على 5 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والسياحة والتسكين والبث الاذاعي الى جانب الاتفاق على الانضمام لمبادرة التحاف الدولي للطاقة الشمسية.

? 22 فبراير/ شركتا (دايملر) و (بي ام دبليو) الألمانيتان تستثمران في مشروع مشرك في قطاع خدمات الجيل الجديد التي تعنى بـ(السيارات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة بالاستدعاء وخدمات صف السيارات) بمبلغ مليار يورو.

? 22 فبراير/ الصين والسعودية توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تضم السياسية والمالية والطاقة والشحن والقدرة.

? 23 فبراير/ البنك المركزي التركي يعلن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 10?7 مليارات دولار عام 2018.

? 6 مارس/ شركة (بوغاتي) الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة تكشف عن سيارة جديدة هي الأغلى في العالم حيث بيعت بقيمة 11 مليون دولار.

? 15 مارس/ شركة (بوينج) لصناعة الطائرات تعلق تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس لعملائها في أعقاب منع هذا الطراز من التحليق في عدة دول حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

? 26 مارس/ عملاق خدمات سيارات الأجرة شركة (أوبر) تشتري شركة (كريم) في الشرق الأوسط في صفقة بلغت قيمتها 3?1 مليارات دولار.

? 5 أبريل/ البنك الدولي يعلن موافقة مجلسه التنفيذي بالاجماع على اختيار وكيل وزارة الخزانة الاميركية للشؤون الدولية ديفيد مالباس رئيسا جديدا لمجموعة البنك.

? 20 أبريل/ وزارة المالية الكويتية توقع مذكرة تفاهم تأسيس منتدى (مبادرة الحزام والطريق) للتعاون الضريبي بمشاركة 80 دولة خلال مشاركتها في المنتدى الاول الذي عقد بمدينة وتشن بجمهورية الصين الشعبية.

? 31 مايو/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع الواردات المكسيكية الى الولايات المتحدة.

? 3 يونيو/ شركة انيوس البريطانية للطاقة تعلن عن استثمارها ملياري دولار في قطاع الكيماويات في المملكة العربية السعودية.

? 8 يونيو/ الولايات المتحدة تعلق التعريفات الجمركية الجديدة على الصادرات المكسيكية اليها بعد تعهد المكسيك بالعمل على وقف تدفق المهاجرين الى أميركا.

? 15 يونيو/ سلطنة عمان تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 في المئة.

? 20 يونيو/ شركة «بيجو» الفرنسية في المغرب تدشن بحضور الملك محمد السادس مصنعا للسيارات في المنطقة الصناعية بالقنيطرة شمال غربي الرباط بكلفة استثمارية بلغت نحو 550 مليون يورو.

? 25 يونيو/ انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي الاميركي لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يسمى ب (صفقة القرن) في العاصمة البحرينية المنامة.

? 26 يونيو/ مؤسسة (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى تعلن ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2020.

? 3 يوليو/ صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم تسهيلات بقيمة تقارب ستة مليارات دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي في باكستان.

? 5 يوليو/ الحكومة المصرية تعلن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية تتراوح من 16 إلى 30 في المئة.

? 8 يوليو/ مكتب مفوض المعلومات البريطاني يفرض غرامة قدرها 183 مليون جنيه استرليني على شركة الخطوط الجوية البريطانية بسبب اختراق أنظمتها الأمنية في العام الماضي.

? 11 يوليو/ البرلمان الفرنسي يوافق على تشريع بفرض ضريبة قدرها ثلاثة في المئة على شركات الانترنت والتكنولوجيا المتعددة الجنسيات مثل «غوغل» و«فيسبوك».

? 11 يوليو/ وزارة المال البريطانية تقر مشروع قانون بفرض ضرائب على الشركات الرقمية بنسبة اثنين في المئة تشمل محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الانترنت.

? 18 يوليو/ وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوافقون خلال اجتماعهم في فرنسا على خطة لفرض ضرائب على شركات الانترنت الرقمية العملاقة.

? 19 يوليو/ وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف.

? 25 يوليو/ لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تعلن أن شركة فيسبوك وافقت على دفع غرامة مالية تصل الى خمسة مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.

? 26 يوليو/ شركة البترول الكويتية العالمية تستحوذ على 67 محطة جديدة لبيع الوقود بالتجزئة في أسبانيا.

? 2 أغسطس/ الاتحاد الأوروبي يختار رسميا البلغارية كريستالينا جورجيفا لشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي.

? 2 أغسطس/ اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لشركاء التصدير التفضيليين بعد توتر العلاقات بين البلدين.

? 12 أغسطس/ كوريا الجنوبية تعلن قرارها بحذف اليابان من قائمتها الخاصة بالدول الموثوقة تجاريا.

? 27 أغسطس/ محكمة أميركية تغرم شركة الأدوية العالمية جونسون آند جونسون 572 مليون دولار لدورها في تصاعد أزمة ادمان المسكنات في ولاية اوكلاهاما الاميركية.

? 3 سبتمبر/ الحكومة اللبنانية تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد لانقاذ الاقتصاد اللبناني وتسريع اصلاحات المالية العامة.

? 3 سبتمبر/ وزارة المالية في مصر تقرر الغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي وضع عام 2016 لتثبيت سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج.

? 6 سبتمبر/ الصين تستثمر 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات مع ايران تنفيذا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين عام 2016.

? 4 سبتمبر/ لجنة التجارة الاتحادية الاميركية تفرض غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع «يوتيوب» التابع لشركة «غوغل» لاتهامه بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.

? 22 سبتمبر/ شركة توماس كوك البريطانية لخدمات السفر حول العالم تعلن افلاسها وانهيارها بعد فشل التوصل الى اتفاق لانقاذها من الديون.

? 26 سبتمبر/ دولة الامارات تتقدم بعرض لشراء مصفاة نفط المغرب الوحيدة بمبلغ 2.4 مليار دولار.

? 27 سبتمبر/ البنك الدولي يعلن مجيء الكويت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2020.

? 3 من أكتوبر: الولايات المتحدة تقرر فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 7.5 مليارات دولار تستوردها من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد صدور حكم لمصلحتها من منظمة التجارة العالمية في قضية عملاقي صناعة الطائرات (بوينغ وايرباص) والذي جاء لمصلحة ايرباص الأميركية.

? 6 من أكتوبر: الحكومة الليبية تخصص 1.5 مليار دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في الحفاظ على انتاج النفط للعام 2019/2020.

