مال وأعمال

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كشفت احدث احصائية لبورصة الكويت للاوراق المالية ان قيمة الاسهم المرهونة في قطاع النفط والغاز مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 7.345 ملايين دينار لعدد 44.198.569 مليون سهم مرهونة في 5 شركات نفط وغاز مدرجة بالقطاع الذي يضم نحو 6 شركات.

وذكرت الاحصائية التي اعدتها «النهار» ان قيمة الاسهم المرهونة ارتفعت من بداية العام الى نهاية الشهر الماضي (11 شهرا) بنحو 2.3%.

واشارت الاحصائية الى أن الشركات التي تضم اسهماً مرهونة هي الصفاة للطاقة القابضة «سنرجي»، المجموعة البترولية المستقلة، الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو»، بيت الطاقة القابضة، وبرقان لحفر الابار والتجارة والصيانة «ابار» ولا توجد اسهم مرهونة في شركة الخليجية للاستثمار البترولي.

وجاء سهم «برقان لحفر الابار» اعلى الشركات التي يوجد بها اسهم مرهونة في قطاع النفط والغاز بعدد 37.781.405 مليون سهم بقيمة تبلغ 3.438.107 ملايين دينار يليه الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» بعدد 3.192.452 سهم بقيمة 3.827.749 ملايين دينار، وأقلهم المجموعة البترولية المستقلة بعدد 10.000 آلاف سهم.

والجدير بالذكر انه مع انتعاش البورصة خلال 2019 مع دخولها ثلاثة تصنيفات دولية ابدت البنوك المحلية مرونة كبيرة في عمليات التمويل مقابل الأسهم، التي تتمتع بقوة أداء ومركز مالي مستقر للشركة، وتتميز بمنح توزيعات نقدية سنوية، فضلا عن حركة دوران الاسهم و التي تعتبر من أهم الميزات التي تسهم في قبول السهم، نظرا لما تحققه تلك الخاصية من ميزة عند التسييل.

يذكر أن الأسهم المرهونة، هي تلك الأسهم التي يتم ايداعها لدى «المقاصة» من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.

حركة دوران الأسهم

ومن ناحية اخرى شهد قطاع النفط والغاز تداول نحو 790.362.490 سهم خلال 11 شهرا بقيمة 41.719 مليون دينار من خلال تنفيذ صفقة 20.087 ألف صفقة.

وشهدت حركة دوران اسهم النفط والغاز خلال عام 2019 اعلى معدل تداول للاسهم خلال شهر يناير بتداول 272.239.702 سهم عبر 5114 صفقة، يليه شهر نوفمبر بتداول 131.531.307 سهم من خلال تنفيذ نحو 2725 صفقة، وفي المركز الثالث شهر فبراير الماضي والذي شهد تداول 106.854.615 سهم من خلال تنفيذ 2439 صفقة، اما اقل الشهور تداولا لاسهم النفط والغاز فكان يوليو بتداول 17.373.544 سهم من خلال تنفيذ 271 صفقة. اما من حيث قيم تداول اسهم النفط والغاز خلال 2019 فقد جاء شهر يناير الاعلى بقيمة 25.786 مليون دينار ثم يلية شهر فبراير بـ 4.073 ملايين دينار ثم شهر نوفمبر 2.647 مليون دينار اما اقل الشهور تداولا خلال 11 شهراً كان شهر اغسطس ايضا بقيمة لا تتجاوز 472.8 ألف دينار.

